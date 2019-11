NBA》巫師畢爾紀錄夜失色 魔術前狀元證明身手率隊3連勝（影音）

佛爾茲打出來到魔術的代表作。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕魔術今在主場迎戰巫師,除當家中鋒伍切維奇(Nikola Vucevic)繳30分、17籃板的「雙十」表現外,前狀元郎佛爾茲(Markelle Fultz)更打出來到奧蘭多後的代表作,終場魔術就以125:121力克巫師,拉出一波3連勝。

2017年七六人選秀狀元佛爾茲生涯起步得並不順利,大部分時間都在復健中度過,2月被交易來魔術後,新球季才終於盼到披掛上陣的機會。此役他出手集中在比賽前半段,上半場就砍下14分,包括首節的2顆3分球,比賽後半段,佛爾茲也能在關鍵時刻有所貢獻。前三節打完魔術還以88:77、取得雙位數領先,不過巫師末節在畢爾(Bradley Beal)帶動下慢慢進逼,一度追到只剩1分差距。

比賽結束前36秒,魔術僅以119:116領先,佛爾茲靠著畢爾(Bradley Beal)的傳球失誤發動一次快攻、還大秀灌籃,同時造成對手失誤完成一次三分打,奠定球隊勝基。

Markelle Fultz caps off his career-high night with a steal and dunk to seal the win for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/QMJlCXsuAV