NBA》巫師畢爾紀錄夜失色 魔術前狀元證明身手率隊3連勝（影音）

佛爾茲打出來到魔術的代表作。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今在主場迎戰巫師，除當家中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）繳30分、17籃板的「雙十」表現外，前狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）更打出來到奧蘭多後的代表作，終場魔術就以125：121力克巫師，拉出一波3連勝。

2017年七六人選秀狀元佛爾茲生涯起步得並不順利，大部分時間都在復健中度過，2月被交易來魔術後，新球季才終於盼到披掛上陣的機會。此役他出手集中在比賽前半段，上半場就砍下14分，包括首節的2顆3分球，比賽後半段，佛爾茲也能在關鍵時刻有所貢獻。前三節打完魔術還以88：77、取得雙位數領先，不過巫師末節在畢爾（Bradley Beal）帶動下慢慢進逼，一度追到只剩1分差距。

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比賽結束前36秒，魔術僅以119：116領先，佛爾茲靠著畢爾（Bradley Beal）的傳球失誤發動一次快攻、還大秀灌籃，同時造成對手失誤完成一次三分打，奠定球隊勝基。

伍切維奇繳「雙十」表現。（美聯社）

Markelle Fultz caps off his career-high night with a steal and dunk to seal the win for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/QMJlCXsuAV — NBA TV （@NBATV） November 18, 2019

除成功擋住巫師反撲的佛爾茲拿下本季新高的19分外，魔術個人表現方面，伍切維奇（Nikola Vucevic）則繳全隊最高30分，富尼耶（Evan Fournier）也有25分、9助攻的精采表現，羅斯（Terrence Ross）進帳15分

近況火熱的畢爾（Bradley Beal）豪奪全場最高的34分，更達成生涯1萬分的里程碑，成為隊史第5人，無奈還是沒能率隊獲勝，巫師得分次高的則是邁爾斯（C.J. Miles）的21分，貝坦斯（Davis Bertans）則繳15分8籃板。

畢爾達成生涯一萬分里程碑。（USA TODAY Sports）

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