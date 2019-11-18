12強》韓連輸日台老對手 韓媒嘆這點不如人

台灣隊在複賽完封南韓。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓在本屆世界12強棒球賽衛冕失利，不敵日本區居亞軍，但仍抱回亞太區奧運門票。南韓媒體《東亞日報》也撰文指出，南韓在複賽都輸給日本和台灣兩支亞洲球隊，「情蒐」將成為南韓隊進軍奧運的課題之一。

南韓、日本和台灣常常在國際賽交手，彼此都有一定的熟悉程度，不過南韓在本屆12強賽對上日本和台灣都輸球，加上冠軍戰那一敗就是吞下3連敗，韓媒《東亞日報》撰文分析，南韓隊的競爭意識都不如台日，而在情蒐方面也輸了一大截。

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台灣隊靠著張奕6.2局好投，以7：0完封南韓，締造台灣棒球史上重大的勝利，《東亞日報》認為，先發左投金廣鉉的配球都已經被對手識破，被台灣打者狂敲8安，僅投3.1局就失掉3分，反觀南韓打線卻遭陌生的投手所壓制，面對張奕束手無策，最後慘遭完封。

此外，日本也在冠軍戰對決南韓王牌梁玹種的策略也奏效，對於引誘球盡量不出棒，而日本投手群也熟知南韓打者的弱點，主動出擊收到好的效果。

南韓隊在本屆雖取得亞太區奧運門票，但整體表現仍有檢討之處，《東亞日報》希望能夠在2020東京奧運前做好準備，盼能締造2連霸，再度奪下睽違12年的奧運金牌。

張奕。（資料照，特派記者林正堃攝）

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