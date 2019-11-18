桌球》年終賽參賽名單放榜 林昀儒締造大三元紀錄

林昀儒在男單、男雙和混雙都拿到年終賽門票，締造「大三元」紀錄。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2019年世界桌球巡迴賽最終站奧地利公開賽昨天落幕，國際桌總今天公布年終總決賽名單，18歲小將林昀儒在男單、男雙和混雙都拿到參賽門票，締造「大三元」紀錄。

台灣在5個項目都有人角逐，也是史上頭一遭，包括男單林昀儒、女單鄭怡靜，男雙廖振珽／林昀儒、莊智淵／陳建安，女雙陳思羽／鄭先知及混雙林昀儒／鄭怡靜。

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今年奪下捷克公開賽冠軍及日本公開賽亞軍的林昀儒，以積分排名第6首度拿到年終賽男單16強門票。中國包辦7席，包括許昕、樊振東、林高遠、馬龍、王楚欽、梁靖崑及這次奧地利公開賽爆冷獲得亞軍的趙子豪。不過，19歲的王楚欽因摔拍事件遭中國乒協禁賽三個月，可能由排名17的香港名將黃鎮廷遞補。

德國也搶下3席，包括波爾、澳恰洛夫、法蘭吉斯卡；日本則由張本智和、水谷隼出線；其他還有南韓鄭榮植、巴西卡德拉諾及瑞典的法爾克。

鄭怡靜連續4年取得年終總決賽女單16強門票。（取自國際桌總官網）

世界排名11的鄭怡靜今年在阿曼挑戰賽闖進決賽、香港公開賽打進4強，另有4站晉級8強，以排名14連續4年取得女單參賽資格，也是生涯第5次。

今年年終賽女單16強再度被中國壟斷，共10人入圍，包括孫穎莎、陳夢、王曼昱、陳幸同、劉詩雯、丁寧、王藝迪、朱雨玲、何卓佳、錢天一。

日本也占了4席，包括剛摘下奧地利公開賽女單冠軍的伊藤美誠及平野美宇、石川佳純、佐藤瞳。非中、日的僅有鄭怡靜與新加坡的馮天薇。

女雙方面，剛獲得奧地利公開賽亞軍的國泰組合陳思羽／鄭先知，也以排名第4首度獲得年終賽門票。

今年總決賽將於12月12日至15日在中國鄭州舉行。

女雙組合陳思羽（右）／鄭先知首度進軍年終總決賽。（取自國際桌總官網）

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