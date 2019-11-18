女子高球協會理事長交接 劉依貞盼培養更多明日之星

TLPGA第六屆.第七屆理事長交接典禮，左起卸任理事長鄭美琦、監交人林麗珍律師、新任理事長劉依貞。（TLPGA提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）今舉行第六屆丶第七屆理事長交接典禮，新任理事長劉依貞率領理、監事及工作團隊，希望為國內女子職業選手建立更好的環境，讓台灣高爾夫在全世界佔有一席之地。

TLPGA理事長交接典禮今天在台北鈞太酒藏舉行，曾經擔任過6年理事長的劉依貞，在林麗珍律師監交下，從前任理事長鄭美琦手中接過象徵協會的印璽，再次承擔起TLPGA會務與賽務的重任。

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劉依貞表示，從TLPGA創立之初，她擔任過兩屆理事、兩屆理事長，這是第三次擔任理事長，這些年來她很清楚會員和選手的需求，現實面的問題一定要先照顧好，她說：「我非常感謝鄭美琦理事長與她的團隊這3年來所做的貢獻，妳們的辛苦我完全了解。」她也特別獻花給鄭美琦，感謝她對TLPGA的努力。

TLPGA第六屆.第七屆理事長交接典禮理監事及顧問團合影。（TLPGA提供）

曾經擔任過第四、五屆理事長的劉依貞指出，再次回鍋接下理事長的工作，優先目標還是在贊助商的方面繼續努力，尋求企業界的支持，並銜接中華高協及其他培訓單位，多栽培台灣明日之星，讓她們有機會到國外看看世界，同時要努力增加會員人數、提升比賽場次與規格，另外在師資培訓和選手再教育這些方面也會努力。

劉依貞說：「我最想做的是建立TLPGA次級巡迴賽系統，以及建立起亞洲女子巡迴賽。目前TLPGA的傳承賽將會轉型為次級巡迴賽，讓剛轉入職業的選手有磨練的機會，同時也有層次地讓選手晉升到TLPGA巡迴賽。」

本屆TLPGA新任理事名單如下：理事長劉依貞，副理事長涂阿玉、駱淑禎，理事黃玉珍丶呂雅惠丶林子麒丶陳依妏、郭艾榛、陳孟竺，常務監事蔡文英，監事李瑞慧、陳思涵。

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