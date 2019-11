NBA》改變飲食提升狀態 保羅致力推廣蔬食

保羅今夏轉戰雷霆,將自己調整為蔬食者。(取自雷霆推特)

〔記者粘藐云/綜合報導〕明星後衛保羅(Chris Paul)今夏轉戰雷霆,並宣布自己將調整飲食成為蔬食者,今雷霆官方推特公布一系列照片,保羅邀請迪士尼CEO艾格(Bob Iger),前往參觀球隊訓練,並在訓練後一同品嘗以未來肉品製成的蔬食餐點。

34歲的保羅過去3個球季都曾面臨傷病問題,單季例行賽都曾缺席20場以上,今夏與魏斯布魯克互換東家,轉戰雷霆。保羅表示,希望藉由調整飲食,讓自己維持好的身體狀態,「我從今年6月已經放棄動物性的食品,也覺得雖然年紀不斷地在增長,狀態卻越來越好,我想這和調整飲食有關聯。」保羅本季繳出場均16.3分、4籃板、5.4助攻,目前雷霆5勝7負暫居西部第10名。

值得一提的是,保羅近期積極投入蔬食的推廣,自己也和厄文、D.喬丹等球員一同投資未來肉品公司,並為紀錄片《Game Changers》站台,該紀錄片講述運動員食用植物性飲食的好處,保羅表示,自己體會到吃素的好處,所以決定投身蔬食的推廣,希望大家可以每日減少肉類的攝取。

Chris Paul invited CEO friends/colleagues @RobertIger (@Disney) and Ethan Brown (@BeyondMeat) to practice today, and our guys got to check out some tasty vegan offerings afterwards. https://t.co/nc09cx8niV pic.twitter.com/JimnUCJYhM