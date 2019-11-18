NBA》改變飲食提升狀態 保羅致力推廣蔬食

保羅今夏轉戰雷霆，將自己調整為蔬食者。（取自雷霆推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕明星後衛保羅（Chris Paul）今夏轉戰雷霆，並宣布自己將調整飲食成為蔬食者，今雷霆官方推特公布一系列照片，保羅邀請迪士尼CEO艾格（Bob Iger），前往參觀球隊訓練，並在訓練後一同品嘗以未來肉品製成的蔬食餐點。

34歲的保羅過去3個球季都曾面臨傷病問題，單季例行賽都曾缺席20場以上，今夏與魏斯布魯克互換東家，轉戰雷霆。保羅表示，希望藉由調整飲食，讓自己維持好的身體狀態，「我從今年6月已經放棄動物性的食品，也覺得雖然年紀不斷地在增長，狀態卻越來越好，我想這和調整飲食有關聯。」保羅本季繳出場均16.3分、4籃板、5.4助攻，目前雷霆5勝7負暫居西部第10名。

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值得一提的是，保羅近期積極投入蔬食的推廣，自己也和厄文、D.喬丹等球員一同投資未來肉品公司，並為紀錄片《Game Changers》站台，該紀錄片講述運動員食用植物性飲食的好處，保羅表示，自己體會到吃素的好處，所以決定投身蔬食的推廣，希望大家可以每日減少肉類的攝取。

Chris Paul invited CEO friends/colleagues @RobertIger （@Disney） and Ethan Brown （@BeyondMeat） to practice today, and our guys got to check out some tasty vegan offerings afterwards. https://t.co/nc09cx8niV pic.twitter.com/JimnUCJYhM — OKC THUNDER （@okcthunder） 2019年11月18日

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