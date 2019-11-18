重光盃》力行逆轉汐止打出好彩頭 東山無緣晉級仍打出一場好球

台中力行打者廖子耀（右）擊出清壘的勝利打點安打。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕重光杯18日進行第三天賽程，也是預賽的最後一天，臺中力行無懼觀山球場風雨，7：5逆轉新北汐止，為即將到來的淘汰賽打出好彩頭。

經過開幕前兩天的好天氣，今天北部受到東北季風侵襲，風力強勁，不過暫不影響比賽進行，而且由於兩隊皆已晉級十六強，雙方練兵為主，不過比賽內容不俗，汐止三局下半攻下5分，但力行先追3分，第五局再靠著廖子耀清壘安打超前，隊長巫宏威最後半局讓對手三上三下，完成逆轉。

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「這批球員從四年級起就跟著球隊到處比賽，這種風雨還是小Case。」力行總教練張程翔說。有趣的是，張程翔的公子目前1歲3個月，上午還帶去臺北101跟著小球員一同參訪，「以前就會帶到學校，學生會幫我顧，他也會爬去找哥哥們，感情不錯。」張程翔透露，兒子現在還不會叫爸爸，「但他跟著我看棒球，已經會喊『Out！』了，實在很好玩。」

前中職球星張耀騰任教於新北市汐止國小。（大會提供）

無緣晉級十六強的C組兩支球隊彰化東山與宜蘭三星在預賽最後一天碰頭，原本就是帶著學習心態的東山在最終戰打出一場好球，終場5：3驚險過關，帶著勝利開心回家。

跟嘉義和興一樣，東山全校僅200餘人，球隊有近半球員都來自弱勢家庭，教練郭長鑫表

示，「我們學校有住宿，所以能收人我們就盡量收，很多小學校辛苦的地方，我們大概都經歷過。」

三星全場擊出6支安打，選到3次保送，攻勢不斷，但東山總是能化險為夷。郭長鑫說，平時訓練多在校內操場，球員空間感較差，「前兩天大家表現不好，因為他們很少看過這麼空曠的場地，今天的守備令我滿意外的。」他笑說。

經過三天複賽，第11屆重光盃19日將進入十六強複決賽賽程，各分組取前兩名晉級後重新抽籤，上午8點30分的首戰就將上演精彩好戲，由尋求三連霸的桃園龜山在青年公園球場卯上「地主」臺北東園。

彰化東山小球員即便無緣晉級仍奮戰不懈。（大會提供）

彰化東山教練郭長鑫（右）。（大會提供）

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