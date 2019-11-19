籃球》台北富邦勇士主場讚 中國球迷：完爆9成CBA球館！

中國球迷盛讚富邦勇士主場。（記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕林志傑睽違10年重返台灣籃壇，加盟台北富邦勇士首役表現不只台球迷關注，中國粉絲也熱烈討論，還盛讚勇士大手筆經營的主場，「已經完爆90％的CBA球館了！」

勇士在主場砸重金，設立場邊遊戲體驗、擺放電子LED看板及開場光雕秀等，認真經營主場讓不少球迷甘願買單，初估首週票房收入近700萬。

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中國球迷因為林志傑出賽緣故，也注意到勇士主場的設計、經營，以及近滿場球迷的盛況，在虎撲討論區開啟一篇「台灣球市非常好，期待加入CBA大家庭」的文章。

有中國球迷力挺勇士用心經營，反倒狠酸自家籃球聯賽，「CBA在運營包裝、觀賽體驗方面真的是糟糕至極，昂貴的票價、極差的現場體驗，讓人根本沒有去第二次的衝動！」也有人大讚，「從圖片看出球館的專業，就是為了提供觀眾的觀賽體驗而設計，座椅離場地近，人員通道都設在最不好的角度上，就是說把最好的觀賽角度留給觀眾，而不是CBA場館，大是夠大，但都不是為籃球而建，所以CBA聯賽的路還遠著呢。」

但大部分的中國球迷仍自認自家聯賽最好，回嗆「深圳主場漂亮」、「這根本沒到完爆境界，今年北控主場包裝很可以」、「水平不夠。」

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