12強》自尊擺一旁 南韓媒體吐真心話：好羨慕日本

南韓選手和球迷都表示東京巨蛋還是最棒的棒球場。（資料照，記者林翠儀攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓在12強對日本2連敗，也輸掉冠軍，讓韓國媒體近日撰文檢討國內棒球，其中韓媒「donga」撰文坦言相當羨慕日本。

兩隊在東京巨蛋熱戰2場，韓媒表示東蛋自從1988年開始使用，已經有30多年了，雖然內部設施和更衣室老舊，南韓選手和球迷卻都表示東蛋還是最棒的棒球場，可容納4萬5000人，地鐵就在附近，還有遊樂設施和購物商場，球迷能看棒球又能玩。

請繼續往下閱讀...

該文指出日韓2連戰辦在週末，開賽前4、5個小時就有大批人潮，棒球迷願意在東京巨蛋附近花上不少時間。然而，首爾高尺巨蛋附近沒有逛的，觀眾只能容納1萬6000人，「南韓棒球的基礎建設，過了30年還是遠遠落後日本。」

此外，文章也點出南韓以3：5輸日本，看起來勢均力敵，實力差距卻很明顯，南韓國內最強的投手，壓制力不如日本的年輕投手，像23歲的甲斐野央、21歲的山本由伸，還有27歲的山崎康晃，南韓球速最快的曹尚佑投球威力顯然不如他們。

山崎康晃。（資料照，記者羅沛德攝）

該文總結寫道，雖然從1998年起對日本取得19勝17敗，還被對方當作宿敵，但要認清現實，必須縮小基礎建設和球員實力的差距。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法