MLB》名人堂候選名單公布 永遠的洋基隊長入列

基特。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會今公布明年名人堂候選名單，32位球星中有18人為首度擁有候選資格，當中最受矚目的就屬在2014年季末退休的洋基隊長基特（Derek Jeter），他也被認為有望繼隊友李維拉（Mariano Rivera）之後，成為史上第二位獲得全票通過進入名人堂的球員。
名人堂將在美國時間明年1月21日公布票選結果。候選人如獲得75%的選票即可進入古柏鎮，若得票率低於5%者，明年就會喪失資格，每位候選人最長可在名單上待上10年，洛磯隊強打沃克（Larry Walker）今年為最後一次挑戰。
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以下為2020年候選名單，★者為今年首度入選：
★Bobby Abreu
★Josh Beckett
★Heath Bell
Barry Bonds
★Eric Chávez
Roger Clemens
★Adam Dunn
★Chone Figgins
★Rafael Furcal
★Jason Giambi
Todd Helton
★Raúl Ibañez
★Derek Jeter
Andruw Jone
Jeff Kent
★Paul Konerko
★Cliff Lee
★Carlos Peña
★Brad Penny
Andy Pettitte
★J.J. Putz
Manny Ramírez
★Brian Roberts
Scott Rolen
Curt Schilling
Gary Sheffield
★Alfonso Soriano
Sammy Sosa
★José Valverde
Omar Vizquel
Billy Wagner
Larry Walker