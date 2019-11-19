MLB》名人堂候選名單公布 永遠的洋基隊長入列

基特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會今公布明年名人堂候選名單，32位球星中有18人為首度擁有候選資格，當中最受矚目的就屬在2014年季末退休的洋基隊長基特（Derek Jeter），他也被認為有望繼隊友李維拉（Mariano Rivera）之後，成為史上第二位獲得全票通過進入名人堂的球員。

名人堂將在美國時間明年1月21日公布票選結果。候選人如獲得75%的選票即可進入古柏鎮，若得票率低於5%者，明年就會喪失資格，每位候選人最長可在名單上待上10年，洛磯隊強打沃克（Larry Walker）今年為最後一次挑戰。

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以下為2020年候選名單，★者為今年首度入選：

★Bobby Abreu

★Josh Beckett

★Heath Bell

Barry Bonds

★Eric Chávez

Roger Clemens

★Adam Dunn

★Chone Figgins

★Rafael Furcal

★Jason Giambi

Todd Helton

★Raúl Ibañez

★Derek Jeter

Andruw Jone

Jeff Kent

★Paul Konerko

★Cliff Lee

★Carlos Peña

★Brad Penny

Andy Pettitte

★J.J. Putz

Manny Ramírez

★Brian Roberts

Scott Rolen

Curt Schilling

Gary Sheffield

★Alfonso Soriano

Sammy Sosa

★José Valverde

Omar Vizquel

Billy Wagner

Larry Walker

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