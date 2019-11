MiLB》慟！又一條年輕生命隕落 雙城潛力新秀睡夢中驟逝

雙城隊潛力內野新秀卡斯提洛在睡夢中驟逝。(圖片取自MiLB官網)

〔體育中心/綜合報導〕美職又傳噩耗!明尼蘇達雙城隊的潛力內野新秀卡斯提洛(Ryan Costello) ,日前去紐西蘭打澳職時竟意外身亡,由他所屬的澳職隊伍奧克蘭綠蜥蜴(Auckland Tuatara)發布並證實,得年23歲。

右投左打的卡斯提洛在2017年選秀會第31輪被西雅圖水手挑中,2018年季中在水手、雙城與洋基的交易中,跟新秀德容(Chase De Jong)一起被打包交易到雙城。

本季卡斯提洛在高階1A和2A合計出賽108場,敲出15轟、46分打點,打擊三圍.223/.343/.412,去年更曾在高階1A季後賽敲出致勝三分砲,也被評為隊內50大潛力。

《CNN》指出,卡斯提洛上週才飛到紐西蘭奧克蘭,備戰今(19)日即將開打的澳職賽事,希望能藉此增加比賽經驗,沒想到卻傳出憾事,一條年輕生命也就此隕落。綠蜥蜴隊昨在聲明中表示,卡斯提洛初步調查是在睡夢中身亡,不過目前死因還尚未公布。

雙城球團發表聲明表示沉痛遺憾:「我們為卡斯提洛的逝世感到哀慟,謹代表整個球團向Ryan的家人、朋友、教練和隊友們致上最誠摯的慰問。」

We are saddened to learn of the untimely passing of Ryan Costello. The entire Twins organization sends our most sincere condolences to Ryan's family, friends, coaches, and teammates. pic.twitter.com/TXwztkmgQA