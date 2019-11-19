羽球》戴資穎球后144週到手！與周天成、麟洋都拿到年終賽資格

戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年羽球賽季即將進入尾聲，不少好手已休兵專心準備12月11日於中國廣州開打的年終總決賽。台灣本季有女單戴資穎、男單周天成及男雙李洋／王齊麟篤定取得參賽資格，而小戴今日將迎來在球后位置第144週，繼續堆高「小戴障礙」。

戴資穎本週9萬2675分，以210分領先世界排名第2的中國陳雨菲的9萬2465分， 至於小戴因放棄香港賽，年終積分遭奧原希望追過，排名降至第4。

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女單年終賽目前7席資格由陳雨菲、泰國依瑟儂、日本奧原希望、戴資穎、日本山口茜、中國何冰嬌及靠著今年世錦賽金牌保送的印度辛度，而最後1席由加拿大女將李文珊、泰國布莎南、南韓成池鉉進行「3搶1」。

周天成。（資料照，法新社）

世界排名第2的周天成連3年晉級年終賽，而他過去2年孤軍奮戰，本季有望獲得相伴。台灣另一好手王子維至今斬獲7萬2490分居第8，處在安全名單，後方追兵有香港一哥伍家朗、中國林丹及泰國王高倫。

王子維本週有南韓光州大師賽，首戰對手為世界排名53丹麥史范德森；下週預計會出征世界巡迴賽最終站印度西德莫迪國際賽，王子維要繼續累積積分，力保生涯首張年終賽門票。

男雙部分，本週世界排名下跌至12的「麟洋配」李洋／王齊麟取得年終賽資格外，另一組合盧敬堯／楊博涵本季共斬獲8萬3380分居第8，本季最終站光州賽得尋求突破，捍衛參賽資格。

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