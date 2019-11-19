MLB》古巴重砲一壘手打出生涯年 太空人加薪910萬

古巴一壘手古利爾這賽季打出生涯年，獲得球團加薪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕效力太空人的古巴籍一壘手古利爾（Yulieski Gurriel），今年例行賽打出生涯年數據，且季後賽表現出色，因此球團和他達成協議，下個賽季（2020年）的薪水將從合約原訂的800萬美金（約新台幣2.4億），調漲至830萬美金（約新台幣2.5億）。

古利爾這賽季打出場均2成98打擊率，另有34發紅不讓和104分打點，除了幫助太空人寫下例行賽107勝的隊史最佳紀錄，更隨隊勇奪下近3年來第2次的美聯冠軍獎盃，世界大賽期間表現也非常出色，繳出3成1打擊率1發全壘打和5分打點的成績，只可惜在世界大賽鏖戰七場敗給國民。

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今年35歲的古利爾於2016年離開古巴來到美國，並和太空人簽下5年4750萬美金的合約，其中包括2020年800萬美金的年薪。這份和太空人新簽訂的合約，將可讓古利爾在2020年賽季結束後變成自由身，或是選擇繼續執行原來2016年所簽訂的那份合約內容。

這名古巴老將新簽下合約中絕對少不了的是激勵獎金，獲得例行賽MVP可獲得10萬美金的加薪，票選第二和第三分別可獲得5萬和2萬5美金獎金，至於榮獲世界大賽MVP的話則可收下獎金5萬美金，此外，拿到美聯分區系列賽MVP、美聯冠軍賽MVP、金手套、銀棒獎或入選明星賽都可獲得2萬5美金的激勵獎金。

古利爾在世界大賽表現不俗，只可惜敗給國民。（資料照，法新社）

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