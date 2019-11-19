MLB》奢侈的煩惱！本季收穫多位奇兵 洋基能拿三壘重砲換什麼？

安杜哈爾下季是否續披條紋衣引發關注。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有關洋基三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）的交易傳聞始終沸沸揚揚，總管凱許曼（Brian Cashman）也不否認確實許多隊都對這位24歲的明日之星表達高度興趣，而美國媒體日前也撰文預測可能網羅安杜哈爾的幾支球隊。

安杜哈爾在菜鳥年即繳出打擊率0.297、27轟的成績，該年在美聯新人王票選上僅輸給大谷翔平、名列第二，沒想到大聯盟第二年即因進行右肩關節唇修復手術，整季僅出賽12場便提前報銷。

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不過洋基反而因為安杜哈爾缺陣，意外也讓幾位奇兵有竄出的機會，包括休賽季簽下的工具人拉梅修（DJ LeMahieu），以及去年季中從藍鳥交易過來的厄謝拉（Gio Urshela），他們不僅徹底補上了安杜哈爾的空缺，更繳出預期之外的表現，也讓洋基今年休賽季有更靈活的操作空間。

《SNY》的作家哈波（John Harper）日前就撰文預測了幾支安杜哈爾下季可能落腳的隊伍，包括若留不下目前的三壘手唐納森（Josh Donaldson），勇士可能會出手，而交易包裹可能包含今年拿下17勝的佛里德（Max Fried）以及隊上13號新秀戴維森（Tucker Davidson）。

另外天使與老虎被認為有可能與洋基「一換一」，前提是兩隊都必須忍痛割捨大物新秀，天使無疑必須送出名列《MLB Pipeline》第5名的外野好手阿德爾（Jo Adell）才有機會，而老虎則可能要送出名列大聯盟第27號新秀的右投曼寧（Matt Manning）。

最後該文指出，若小熊將當家外野手布萊恩（Kris Bryant）交易掉的話，有可能以洋基打線較缺乏的左打史瓦伯（Kyle Schwarber）來換生涯正要起飛的三壘手安杜哈爾。另外，其他較急需三壘手的隊伍包括費城人與遊騎兵，國民與釀酒人本季的三壘手倫登（Anthony Rendon）與穆斯塔卡司（Mike Moustakas）都是自由球員，若屆時離隊，三壘的空缺也需要球團傷腦筋。

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