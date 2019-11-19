MLB》海盜季後人事震盪 找來紅襪前總管帶來冠軍經驗

海盜找來前紅襪總管薛靈頓，期望他能帶來過往的奪冠經驗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜在令人失望的賽季過後人事大震盪，除了炒掉總教練、投手教練和板凳教練外，連總經理、主席都一併被裁員，而今天海盜宣佈總管的職缺，將由前紅襪總管薛靈頓（Ben Cherington）來任職，期望他能帶來在2013年，幫助紅襪奪冠的經驗。

薛靈頓於2012年加入紅襪球團，擔任總管一職，並於2013年跟隨紅襪一起奪下世界大賽冠軍，2015年因球隊戰績不佳而下台，該賽季紅襪僅78勝84敗，在美聯東區敬陪末座。接著2016年前進多倫多擔任棒球部門的副主席，今年則是取代待在海盜12年的杭亭頓（Neal Huntington）的職位。

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薛靈頓新官上任後將要面臨的第一個挑戰，便是找來一位新任總教練，以接替賽季後甫被解雇的赫多（Clint Hurdle），海盜這賽季僅繳出令人失望的69勝93敗成績。赫多執教海盜時期拿下735勝720敗，在132年的隊史中，執教勝場數排名第4多

海盜於2013年獲得國聯外卡資格，達成自1992年以來首度晉級季後賽的紀錄，並且終止連20年敗多勝少的賽季，該賽季海盜在外卡驟死戰擊敗紅人，並在國聯分區系列賽和紅雀血戰5場才敗下陣來，2014和2015年連兩年則是都在外卡戰中敗北。

海盜前總教練赫多，今年賽季結束後被球團解雇。（資料照，美聯社）

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