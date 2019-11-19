NBA》扯！湖人神射驚天一灌全場沸騰 賽後卻遭突襲藥檢（影音）

格林昨對上老鷹的霸氣補灌讓全場都沸騰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在主場痛宰老鷹，除了一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）狂飆33分0失誤表現亮眼外，陣中神射手格林（Danny Green）昨更演出超狂補灌，不但讓隊友陷入瘋狂，更讓整個史坦波中心都沸騰，不過隨後格林卻在推特爆料，聯盟對他這驚天一灌的反應，竟然是對他突擊藥檢。

格林昨上場23分鐘7投4中，包含三分球6投3中貢獻了11分，不過此役他最大的亮點，無疑就是第二節結束前最後20秒，詹姆斯在三分外線出手，球卻彈出籃框，眼看就要落入對手手中，格林卻從右側殺出霸氣單手補灌，讓板凳席上的隊友們瘋狂的又叫又跳，場邊觀戰的傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）也用力拍手為他喝采。

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F L I G H T pic.twitter.com/a0qSdVNjqb — NBA （@NBA） November 18, 2019

格林這驚天一灌也被美媒盛讚絕對是本季最棒的灌籃之一，認為他居然能在擁有詹姆斯、A.戴維斯（Anthony Davis）、豪爾德（Dwight Howard）和麥基（JaVale McGee）的球隊中，能有如此霸氣的補扣實在是太不簡單。沒想到格林今卻在推特上爆料，自己賽後竟然遭到聯盟的突襲藥檢，讓他哭笑不得地寫下：「灌一次籃，然後就得到了藥檢...」。

Catch one dunk and get drug tested #surprisesurprise — Danny Green （@DGreen_14） November 18, 2019

當然，聯盟不可能真的是針對這記灌籃來實施藥檢，畢竟根據NBA藥檢規定，球員一季最多要接受4次隨機藥物測試，聯盟可能真的是碰巧選擇了昨天來進行突襲藥檢。

不過格林總以外線著稱，根據統計，昨天這一灌僅是他11年NBA職業生涯中第48次灌籃而已，等於每季平均僅會出現4.4次、每場少於1次。當然，格林絕對不是沒有灌籃能力的球員，只要去問他在杜克的教練Greg Paulus就知道，不過顯然昨天這一灌不但讓教練、隊友、球迷驚艷，恐怕也讓聯盟留下了深刻的印象。

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