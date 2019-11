NBA》扯！湖人神射驚天一灌全場沸騰 賽後卻遭突襲藥檢（影音）

格林昨對上老鷹的霸氣補灌讓全場都沸騰。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人昨在主場痛宰老鷹,除了一哥「詹皇」詹姆斯(LeBron James)狂飆33分0失誤表現亮眼外,陣中神射手格林(Danny Green)昨更演出超狂補灌,不但讓隊友陷入瘋狂,更讓整個史坦波中心都沸騰,不過隨後格林卻在推特爆料,聯盟對他這驚天一灌的反應,竟然是對他突擊藥檢。

格林昨上場23分鐘7投4中,包含三分球6投3中貢獻了11分,不過此役他最大的亮點,無疑就是第二節結束前最後20秒,詹姆斯在三分外線出手,球卻彈出籃框,眼看就要落入對手手中,格林卻從右側殺出霸氣單手補灌,讓板凳席上的隊友們瘋狂的又叫又跳,場邊觀戰的傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)也用力拍手為他喝采。

格林這驚天一灌也被美媒盛讚絕對是本季最棒的灌籃之一,認為他居然能在擁有詹姆斯、A.戴維斯(Anthony Davis)、豪爾德(Dwight Howard)和麥基(JaVale McGee)的球隊中,能有如此霸氣的補扣實在是太不簡單。沒想到格林今卻在推特上爆料,自己賽後竟然遭到聯盟的突襲藥檢,讓他哭笑不得地寫下:「灌一次籃,然後就得到了藥檢...」。

Catch one dunk and get drug tested #surprisesurprise