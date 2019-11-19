NBA》雷納德今對雷霆將再缺席！ 「宇宙艇」合體再等等

雷納德（圖左）今將因傷再度缺戰，目前連續缺席3場比賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今夏補進自由市場的最大咖雷納德（Kawhi Leonard），《ESPN》記者Ramona Shelburne表示消息來源透漏，今日主場迎戰雷霆的比賽將再度因傷缺席，這將是「可愛」連3場比賽缺陣，在快艇本季的14場比賽中，目前將缺席5場。

雷納德於上週敗給火箭的比賽中，下半場時左膝挫傷影響他至今，導致連3場比賽未能出賽，另一名透過交易而來的頂級前鋒P.喬治（Paul George）則在上週與鵜鶘一戰回歸戰場，並在本季首兩戰繳出平均35分的威猛成績，這兩名快艇今夏的大補強，目前則還未同場合體過。

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雖然快艇上一戰才血洗老鷹將近50分，但近3場比賽快艇已輸掉2場，狀況並非絕佳，因此雷納德的缺陣對快艇在攻守兩端的影響相當大，若可愛和P.喬治能同場出賽，將會是所有敵隊的噩夢。

雷納德本季場均26.8分，另有8.9籃板和6助攻的表現，場均助攻數則是生涯新高。P.喬治本季出賽兩場，場均35分6.5籃板以及3.5助攻，可怕的是這兩場下來，P.喬治共出賽僅44分鐘便繳出如此漂亮的數據，效率值相當驚人。

P.喬治回歸NBA賽場後，頭兩戰依舊維持上賽季的高檔表現。（美聯社）

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