MLB》「棒球禁不起再次重創」美媒籲聯盟盡快對太空人開罰

美媒呼籲聯盟主席曼福瑞必須盡快對太空人事件祭出相關裁罰。（美聯社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕太空人偷暗號事件持續延燒，不過目前不僅球團方面持續噤聲，聯盟也還未祭出任何手段，這也讓美國媒體開始看不下去、呼籲官方必須快刀斬亂麻。

《紐約郵報》專欄作家舒曼（Joel Sherman）日前撰文指出，大聯盟主席曼福瑞（Rob Manfred）近年來不斷想要加快比賽速度，而無論是偷暗號或懷疑對手疑似偷暗號都會在一定程度上拖慢比賽速度。

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話鋒一轉，舒曼卻指出，聯盟必須盡速裁罰並不完全只是為了比賽速度，還有更根本的問題，也就是不能再讓這個「正直的運動」受到傷害。該文提到了1919年的黑襪事件（白襪隊8名球員涉及放水打假球，被認為是大聯盟史上最大的醜聞）、與禁藥疑雲對於棒球的影響，認為太空人這次的事件若不迅速處理，恐怕會如上述兩起事件一樣再次重創棒球。

太空人總管盧諾。（資料照，美聯社）

事實上，2017年9月時，曼福瑞在紅襪隊被指控使用Apple Watch時就曾發出聲明表示，各球隊必須嚴格遵守禁止使用電子設備的規定，否則將面臨嚴重的制裁。

該文就寫道，就像當年1919年紅人仍是世界大賽冠軍、邦茲（Barry Bonds）在紀錄上仍是全壘打王一樣，聯盟雖然不可能收回太空人的冠軍，但若查證屬實，就算是將總管禁賽、剝奪幾年的首輪選秀籤，都能達到殺雞儆猴的效果。

舒曼嚴正呼籲，大聯盟在處理禁藥問題時就因不夠果斷帶來的負面影響，這次應當記取教訓，賦予調查人員足夠的權力去深入了解事情的嚴重性，以及牽連的範圍有多廣，才能有助於這項運動繼續穩定發展。

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