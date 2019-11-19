羽球》戴資穎不是天才？中媒竟酸：陳雨菲才是

戴資穎、陳雨菲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕羽壇太多天才少女？今年南韓17歲小將安洗瑩打出名堂，被稱為天才少女相當風光，然而中國媒體近日撰文，替陳雨菲打抱不平，寫下：「小戴安洗瑩是天才？陳雨菲才是天才！」

前中國羽球選手盧聰聰化名「肥司令聰聰」在《愛羽客》撰文寫道，「如果我記得沒錯的話，當年因達農（依瑟儂）就是天才少女，過了沒幾年李美妙又被稱為天才少女，奧原和山口也是天才少女，因為她們小個子有大智慧，辛度也是天才少女，因為她居然可以這麼高大，馬琳也是天才少女，因為她來自只會踢足球的伊比利亞半島，至於小戴就更是天才中的天才，因為這些被稱為天才的人經常被她打得屁滾尿流...」

請繼續往下閱讀...

他表示：「成為天才的邏輯，大致就是說別人身體條件那麼挫，出身又偏僻，反正不是什麼看起來像能打好羽毛球的國家，然後居然還打得這麼好，當天才之後又有新人，出於之前已經過於濫用天才已經無辭可用，為顯示其青出於藍，只好稱之為又一個天才。」

不過他認為，「要比成績的話，陳雨菲今年16戰15進四強，只要進決賽就拿冠軍的表現令人瞠目結舌，並且還在蘇迪曼盃決賽中打敗山口茜，但我似乎沒發現有很多人說陳雨菲是天才少女。」他酸道：「可見天才必須具備曇花一現的特質，表現穩定的人習慣成自然，已經不用需要被稱為天才了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法