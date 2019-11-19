NBA》勇士「新柯瑞」再飆30分 老大哥卻評他只是靠天賦

帕斯卡爾昨又飆出30分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕季飽受傷病困擾的勇士，昨面對鵜鶘可用之兵僅剩9人，賽前雖決定變陣，讓前鋒D.格林（Draymond Green）擔任控球，最終仍以8分差落敗吞下7連敗，不過新秀帕斯卡爾（Eric Paschall）再度轟下全場最高30分，但賽後D.格林談到這位出色的新秀時，卻嚴厲地表示，他認為帕斯卡爾還不懂該如何在NBA打球，只是靠天賦來得分。

年僅23歲的帕斯卡爾在今年選秀第二輪第11順位才被勇士挑中，但昨役對鵜鶘他火力全開，上場35分鐘，17投10中，包括三分球4投2中，繼4日對拓荒者後，再度飆出30分，好表現也成為墊底勇士近期唯一的亮點，若他能將好手感維持下去，挑戰年度新人王機率雖不高，不過要入選最佳新秀陣容絕對沒問題。

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雖然帕斯卡爾表現亮眼，但嚴格地球隊老大哥D.格林卻認為，這位小老弟其實還不懂到底該如何在NBA打球。「有時候他（帕斯卡爾）會有點不知所措，不知道自己該到哪個位置去，」在接受美媒《NBCSports》訪問時D.格林說道，「現在，他只是靠著天賦來得分，目前他還不知道怎麼打好NBA比賽。但我相信，之後只要越來越了解NBA比賽，控制好犯規問題，他會變得更好。」

勇士老大哥D.格林對自家新秀十分嚴厲。（美聯社）

而D.格林此話的用意應該是在激勵這位次輪新秀，希望小老弟對比賽能保持求知若飢的態度，繼續努力在場上打拚。不過還是引來不少網友酸言酸語，拿他開季迄今8.8分的成績來跟場均16.7分的帕斯卡爾來比較，認為在他「提點」自家菜鳥前，應該先看看自己本季繳出什麼樣的成績。

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