NBA》藍道狂砍30分 率尼克賞騎士4連敗

藍道（持球者）今日攻下全場最高的30分，率領尼克大勝騎士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今日於主場迎戰騎士，兩支東部弱旅間的對決，尼克靠著今夏於自由市場簽下的前鋒藍道（Julius Randle）全場攻進30分，以及休賽季放鳥馬刺的小莫里斯（Marcus Morris）23分的帶領之下，終場尼克以123：105輕取騎士拿下近3戰的第2勝，騎士則苦吞4連敗。

小莫里斯（持球者）今天拿下全場次高的23分。（美聯社）

尼克在開局得到4分後，整場就沒再落後過了，藍道首節攻下15分，並且尼克曾兩度領先到16分，首節尼克以32：20取得12分領先。次節騎士一度追近至36：31僅5分落後，但後續被尼克打出一波24：8的小高潮，再度被拉開分差，半場結束尼克以64：51取得13分領先，而藍道半場結束時已攻下23分。

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比賽進入下半場後，騎士依舊未能追近比數，反倒再度被拉開比分，3節結束尼克已取得23分領先。末節剩下9分17秒時，在藍道的得分後，兩隊差距來到本場最大的27分，最終尼克輕鬆地以18分差擊倒騎士。

尼克前鋒藍道本場手感極佳，全場17投中12，包括5投中3的外線拿下全場最高的30分，另還挹注7籃板、4助攻及2抄截。小莫里斯今日化身要犯達人，本場出手雖僅13投5中，但有著13罰12中的加持下，拿下次高的23分。探花新秀巴瑞特（R.J. Barrett）今則繳出15分2抄截2阻攻。

騎士今年的首輪新秀K.波特（Kevin Porter Jr.）今日攻下全隊最高的18分，包括砍進3顆外線。二年級後衛塞克斯頓（Collin Sexton）和勇士棄將麥金尼（Alfonzo McKinnie），同樣拿下全隊次高的14分。板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson）則挹注13分和4助攻。

塞克斯頓（上籃者）本場比賽攻進14分。（美聯社）

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