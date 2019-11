NBA》「歐陸金童」得分飆新高 東契奇紀錄夜賞馬刺6連敗（影音）

東契奇今轟42分又繳大三元,遞造多項超狂紀錄。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠新一哥「歐陸金童」東契奇(Luka Doncic)本季又大躍進,今天他率隊以117:111送給馬刺6連敗,東契奇豪取42分11籃板12助攻,收下個人本季第6次大三元,而單場42分不但寫下他個人生涯得分新高、比肩兩位傳奇前輩,也是獨行俠首位飆破40分還能繳出大三元的球員。

東契奇今天上場36分鐘,27投14中,共拿下42分、11籃板和12助攻,不但生涯得分首次突破40分,成為獨行俠繼諾威斯基(Dirk Nowitzki)和芬利(Michael Finley)後,第三位能拿下42分的球員,更是隊史締造40分大三元的第一人,另外他也是繼湖人球星詹姆斯(LeBron James)後,第二位能在21歲以前完成40分大三元的人,生涯第14次大三元也是22歲以下球員最多。

Career-high 42 PTS and a triple-double!@luka7doncic GOES OFF for 42 PTS, 11 REB and 12 AST in the @dallasmavs win! #MFFL pic.twitter.com/78DzMhbGJG