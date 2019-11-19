NBA》「歐陸金童」得分飆新高 東契奇紀錄夜賞馬刺6連敗（影音）

東契奇今轟42分又繳大三元，遞造多項超狂紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠新一哥「歐陸金童」東契奇（Luka Doncic）本季又大躍進，今天他率隊以117：111送給馬刺6連敗，東契奇豪取42分11籃板12助攻，收下個人本季第6次大三元，而單場42分不但寫下他個人生涯得分新高、比肩兩位傳奇前輩，也是獨行俠首位飆破40分還能繳出大三元的球員。

東契奇今天上場36分鐘，27投14中，共拿下42分、11籃板和12助攻，不但生涯得分首次突破40分，成為獨行俠繼諾威斯基（Dirk Nowitzki）和芬利（Michael Finley）後，第三位能拿下42分的球員，更是隊史締造40分大三元的第一人，另外他也是繼湖人球星詹姆斯（LeBron James）後，第二位能在21歲以前完成40分大三元的人，生涯第14次大三元也是22歲以下球員最多。

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Career-high 42 PTS and a triple-double!@luka7doncic GOES OFF for 42 PTS, 11 REB and 12 AST in the @dallasmavs win! #MFFL pic.twitter.com/78DzMhbGJG — NBA （@NBA） November 19, 2019

今天獨行俠隊靠著東契奇發威，前兩節打完以59：49領先10分。易籃後，馬刺雖然靠著德羅森（DeMar DeRozan）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攜手飆分急起直追，一度將兩隊比分縮小到2分之差，但第四節獨行俠東契奇再度挺身，出手替球隊捍衛領先優勢，最終就以117：110贏球，拿下2連勝還送給馬刺6連敗。

東契奇（右）。（USA TODAY Sports）

而獨行俠除了東契奇外，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）拿下18分10籃板繳出「雙十」成績。馬刺則由一哥德羅森拿下36分8籃板是表現最為亮眼，無奈除了他和艾德瑞吉、佛比斯（Bryn Forbes）得分上雙外，其他聖城大軍表現都不盡人意，最後仍以7分差吞敗。

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