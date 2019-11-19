網球》3巨頭獨霸大滿貫將告終？ 21歲希臘新星：時候到了

西西帕斯被看好有望結束3巨頭的大滿貫壟斷時代。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP年終賽日前落幕，抱走冠軍的是僅21歲的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），而他的下一步將是挑戰已經被網壇三巨頭壟斷多年的大滿貫，對此他也在受訪時表達高度自信。

自從2016年瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）在美網封王後，就再也沒有除費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）三巨頭以外的好手能拿下大滿貫冠軍，三人生涯目前總計拿下了55冠。

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而對西西帕斯來說，今年是收穫滿載的一年，他先在澳網16強讓費德爾爆冷出局，馬德里公開賽又力退納達爾，先前的上海大師賽再擊敗喬科維奇，能在一年之中接連收服三位偉大名將，實屬不易，最後甚至以年終賽冠軍為2019年賽季畫下完美句點。

展望明年球季，西西帕斯的首要目標當然是拿下個人的首座大滿貫，他在受訪時展現自信，「他們三人已經合拿了幾座冠軍？60座了吧？（實際上是55）對我們這些年輕世代來說，時候到了，我們不是得打敗他們，就是得等他們退休。」

「我覺得我在場上的發揮一直在進步，相信我已經離大滿貫冠軍非常接近了，也許聽起來有點自滿，但我覺得自己屬於那個位置。」西西帕斯生涯在大滿貫的最佳成績是今年澳網的四強。

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