NBA》猛！開季至今連13場雙十 字母哥33分率鹿軍擊敗公牛

亞德托昆波今天攻下全場最多的33分，另有10籃板的挹注，完成開季連13場比賽都有雙十的演出。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕繼上週五公鹿以124：115擊退公牛後，今天兩軍再度碰頭，這回公鹿再靠著「希臘字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟進33分和抓下10顆籃板的表現，終場公鹿以115：101踢館芝加哥，收下4連勝以及近9戰的第8勝，公牛則是苦吞3連敗。字母哥開季至今已連續13場比賽完成雙十演出，目前為全聯盟第一。

本場比賽前3節都陷入膠著狀態，公鹿僅以84：81以3分差領先。第4節比賽進行中，公牛新秀射手C.懷特（Coby White）在比賽剩下6分23秒時砍進3分球，幫助公牛以99：98取得領先，只可惜後續被公鹿大軍掃出一波17：2的高潮種下敗因，最終公牛在主場以14分差敗下陣來。

請繼續往下閱讀...

公鹿一哥亞德托昆波今日22投中13，拿下全場最高的33分10籃板，外帶2助攻3抄截1阻攻。中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）除了攻下19分和抓下10籃板之外，更搧出多達5次火鍋和2次抄截。替補出場的G.希爾（George Hill）今天投進4顆分球共拿下18分，稱職地扮演板凳殺手。

B.羅培茲（圖左）今日攻下19分10籃板之外，更送出多達5次阻攻。（今日美國）

公牛今年的次輪新秀加佛德（Daniel Gafford）在從發展聯盟歸隊後，今天繳出生涯代表作，先前4場出賽得分皆掛蛋，今以板凳身分出發，卻以12投中10的高命中率，拿下全隊最多的21分。另一名新秀C.懷特同樣板凳出發，全場砍進3顆外線，攻下全隊次高的13分。

公牛一哥拉文（Zach LaVine）今日手感不佳，16投僅中4拿下11分，不過另有貢獻8顆籃板和4次助攻。主力大前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）更是悲慘地12投2中，外線4投盡墨，全場僅拿下9分。

公牛次輪新秀加佛德（持球者）本場比賽攻下生涯新高的21分，只可惜無緣幫助球隊取勝。（歐新社）

拉文本場比賽手感極差，16投僅中4拿下11分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法