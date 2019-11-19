NBA》阿努諾比砍生涯新高24分 率領衛冕軍36分差血洗黃蜂

阿努諾比（持球者）今日攻下生涯單場新高的24分，率領暴龍以36分差擊潰黃蜂。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕冠軍暴龍今日於主場迎戰黃蜂，暴龍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）砍下生涯單場新高的24分，比賽中阿努諾比雖吃了巴頓（Nicolas Batum）一記霸王肘，但暴龍終場依舊以132：96大比分血洗黃蜂一番，終止黃蜂近期的2連勝，自己則收下開季主場5連勝。

兩隊上半場比賽戰局陷入膠著，暴龍僅以60：56， 4分領先黃蜂結束上半場。比賽勝負分水嶺為第3節，這節阿努諾比展現火燙的手感，單節7投中6，包括5投4中的3分球，共拿下16分，只是這節阿努諾比便因巴頓的肘擊而先行退場，未能將個人得分紀錄往上提升，第3節暴龍以32：18的比分，大幅拉開兩隊差距。

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末節「The North」依舊保持高檔的火力輸出，單節狂轟40分，反觀黃蜂僅得到22分，整場比賽暴龍最終以36分差大勝來訪的黃蜂。這場比賽阿努諾比的眼睛受傷並非本季第一次，兩天前在對上快艇時，也被前隊友雷納德（Kawhi Leonard）弄傷過，並缺席了對決拓荒者的比賽。

阿努諾比僅出賽27分鐘，便有著13投中10，得到24分的優秀表現。西亞卡姆（Pascal Siakam）今天表現全面，攻進20分之外還貢獻8籃板5助攻1抄截1火鍋。N.鮑威爾（Norman Powell）今天挹注17分6助攻，外加2次抄截。暴龍本季新秀T.戴維斯（Terence Davis），板凳出發攻下生涯新高的16分，外帶7次助攻。

T.戴維斯攻進生涯新高的16分。（今日美國）

黃蜂老將M.威廉斯（Marvin Williams）今日以替補身分攻下全隊最高的14分，「跳跳人」布里吉斯（Miles Bridges）和畢勇伯（Bismack Biyombo）同樣拿下全隊次高的13分，新秀後衛葛拉漢（Devonte' Graham）今日砍進3顆外線，拿下11分和全隊最多的6次助攻。

葛拉漢今日攻下11分6助攻。（今日美國）

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