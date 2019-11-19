NBA》哈登火燙手感依舊 砍36分領火箭8連勝

火箭隊哈登拿下全場最高36分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況極佳的火箭隊在主場迎戰拓荒者，當家後衛哈登（James Harden）拿下全場最高36分，另一個後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）則繳出下大三元，兩人聯手率領火箭以132:108擊退拓荒者，笑納8連勝。

兩隊在比賽前段呈現拉鋸，第1節打完拓荒者僅以30:29領先一分。然而從第2節中段開始，哈登幾次3分球加上罰球接連得分，讓火箭取回優勢。第3節換卡培拉（Clint Capela）跳了出來，不僅在籃下數次與隊友合演空中接力，更賞給對手一記火鍋，使火箭拉開領先差距。最終休士頓大軍就以132:108大勝拓荒者，拿下近期8連勝。

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魏斯布魯克有大三元的表現。（USA Today）

火箭隊哈登已經連續8場得分超過30分，手感火熱。魏斯布魯克28分13籃板10助攻拿下本季第3次大三元。日前頭部遭重擊的卡培拉今天歸隊，繳出22分20籃板的「雙二十」成績。拓荒者最高分為後衛麥考倫（CJ McCollum）的25分，同隊的里拉德（Damian Lillard）也有13分10助攻的「雙十」表現。

在這波連勝的加持下，火箭戰績來到11勝3敗，在西區排行第2僅次湖人。

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