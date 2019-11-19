自由車》「慢城運動」正夯！ 自行車結合音樂會壓軸登場

鳳林自行車逍遙遊音樂會在鳳林鎮「慢城公園」登場。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕臺灣自行車節系列活動的壓軸活動「鳳林自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會」在鳳林鎮「慢城公園」熱鬧登場。

東台灣最大的客家聚落花蓮縣─鳳林鎮風光明媚，充滿歷史人文氣息的建築風情、時代變遷遺留下來的菸草產業故事，以及全國首個獲得國際慢城認證的客庄小鎮。

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花蓮縣政府及花東縱谷國家風景區管理處近年來推動自行車旅遊，今年亦適逢觀光局台灣自行車節設定主題為〝小鎮漫遊年〞、以及鳳林鎮「慢城公園」的落成啟用，壓軸場次活動以自行車友輕鬆徐行或親子歡樂共騎，輕鬆完成逍遙漫遊鳳林的慢活旅程。

典型客家庄鳳林鎮，目前仍然留有許多古舊日式廳舍、神社和棋盤式的街道及產業道路，也是台灣有名的長壽村；地靈人傑、文風鼎盛的鳳林更曾培育出120位校長，堪稱全台之最，因此亦享有「校長故鄉」之美名。

鳳林鎮是全臺最先通過國際慢城組織認證的慢城會員城鎮之一（另為嘉義大林，以及苗栗的三義和南庄）。

鳳林自行車逍遙遊音樂會在鳳林鎮「慢城公園」登場。（官方提供）

來到全新啟用的鳳林慢城公園，可以悠閒騎上自行車，沿「鳳林自行車道」環鎮而行，全長約24公里。沿途除了串聯鳳林多數特色景點外，還會經過多處客家菸樓，其中有些已改裝成餐廳或民宿，來趟早期菸業文化懷舊之旅，得以充分體會鳳林的慢城魅力。

以全新落成啟用的鳳林鎮「慢城公園」為起終點，參加者憑著「鳳林小鎮自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會」活動地圖，騎乘自行車按圖索驥尋找沿途各指定景點和特產店家，進行打卡、闖關、收集戳章等趣味活動。

於五小時活動時間內，集章完成10個地點蓋章及一個DIY體驗，即可兌換伴手禮鳳林麻花捲/鳳林花生一包。並返回慢城公園主會場聆賞小鎮音樂會，盡享鳳林小鎮慢活氛圍。

DIY體驗活動部分，則提供了別具特色的芳草古樹民宿擂茶DIY、林田村日本井花草手工紙DIY、讚炭工房碳片彩繪或琉璃DIY、花手巾植物染工坊DIY，以及智蘭農場的藍染DIY等多項體驗。而活動此次特別規劃三種不同路線，讓參加者依據路線的喜好與體能，進行歡樂的騎乘體驗，路線包括：

1.客庄路線：慢城公園→校長夢工廠→物語食堂精油工坊→蜂之鄉蜜峰教育館→茄苳神木→讚炭工房（DIY）→三立冰淇淋→石頭爺廟→鳳林火車站→明新冰果店→慢城公園，騎乘約9公里。

2.小鎮路線：慢城公園（啟程）→芳草古樹（DIY）→徐家興菸樓→韓老爹麻花→美好花生→箭瑛大橋→林田神社店→客家庄移民村警察廳→林田村日本井（DIY）→翁林廷耀菸樓→慢城公園（終點），騎乘約17公里。

3.縱谷米樂園路線：慢城公園（啟程）→校長夢工廠→鳳林火車站→鳳林壽天宮→明新冰菓店→卡特花生→鍾家臘肉館→縱谷米樂園→智蘭染藝→慢城公園（終點），騎乘約15.8里。

特地從台北來參與的80歲陳亦福先生表示，「鳳林鎮景色優美、真是可以好好慢騎的好所在。現場參與的朋友中，有來自在地的親子遊、有高雄全家老少團、更有來自桃園的車隊，大家均樂在鳳林漫騎，一起品味在地小吃美食，且欣賞音樂表演。」

本活動由交通部觀光局指導、觀光局花東縱谷國家風景區管理處主辦、花蓮縣政府及鳳林鎮公所協辦、台灣自行車騎士協會執行，一起搭配了鳳林鎮慢城公園的全新啟用，特別同步舉辦音樂欣賞會。

名詞小知識：慢城運動

慢城運動（Cittaslow Movement）源起於1999年的義大利，一開始是對於速食文化的反思，後來推廣至生態保育、觀光旅遊、文化資產、城市基礎建設及生活環境的革新運動。這股運動進一步發展成〝慢活〞的價值核心，希望在追求速度的環境中重新找回經濟效益與緩慢生活步調的平衡。慢城公約著重在致力保護純淨的自然環境，維持當地風俗習慣與文化資產，並推廣地產地銷的飲食及生活方式。目前全球已有超過30個國家的兩百多個城鎮通過〝慢城〞認證。

鳳林自行車逍遙遊音樂會在鳳林鎮「慢城公園」登場。（官方提供）

鳳林自行車逍遙遊音樂會在鳳林鎮「慢城公園」登場。（官方提供）

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