12強》衛冕失利不氣餒 韓媒看見國家隊的光明未來

21歲的李政厚是此屆南韓隊表現最出色的球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓在12強決賽不敵日本屈居亞軍，幾名主力砲手朴炳鎬、梁義智無法繳出應有表現令人失望，不過另一方面，南韓媒體也在其他選手中看見了國家隊的未來。

《韓聯社》日前撰文盛讚21歲的「風之孫」李政厚此屆的優異表現，他在本屆12強繳出.385/.484/.577的成績，化身陣中最恐怖的打擊機器，同時有極具選球眼，這次31個打席中只被三振了1次。

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李政厚在韓職英雄隊效力3年，必須還要4年才能以入札方式旅美，他這次在12強的表現也引起了日本球隊的關注，事實上李政厚因為父親李鍾範當時效力中日龍的緣故，本身就是在日本出生，不過這位星二代受訪時曾經表示，若要到海外打球，只會考慮大聯盟。

另外一位被點名的潛力新星則是曾有「最強高中生」的20歲二刀流好手姜白虎，他在12強大多以代打出賽，不過在複賽最後一場面對日本的消化試合中首獲先發就繳4支2、3打點成績，表現不俗。

投手方面，22歲的投手李映河今年在斗山熊拿下17勝4負，到了國家隊從牛棚出發表現依舊亮眼，8.1局送出6K，防禦率僅1.08，也是南韓隊未來能倚賴的後援大將。

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