NBA》三冠霸主慘變爐主 D.格林嘆：一生沒輸那麼慘過...

勇士本季戰績急速下滑慘變爐主，讓D.格林相當沮喪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去5季風光收下3冠的金州勇士，今夏面臨冠軍陣容解體後，又飽受傷兵纏身，昨在以100：108不敵同樣排名吊車尾的鵜鶘後，苦吞下本季聯盟最長7連敗，以2勝12敗排名墊底，昔日西部霸主慘變爐主，讓陣中2屆全明星前鋒D.格林（Draymond Green）忍不住在賽後苦嘆：「一生沒有輸得那麼慘過...」

勇士無疑是近年聯盟最狂的球隊，過去5季都殺進總決賽，各隊只能在其後追趕，但隨著杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）奪冠成員離去，加上在上季總冠軍戰傷到膝蓋的K.湯普森（Klay Thompson）歸期未定，一哥柯瑞（Stephen Curry）也因為嚴重手傷動刀，連代班一哥D.羅素（D'Angelo Russell）都扭傷右手大拇指高掛免戰牌。

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勇士一哥柯瑞因為手傷，僅能坐在板凳席觀戰。（資料照，USA TODAY Sports）

面臨控衛荒的灣區大軍，昨讓D.格林擔任控球，但最後他昨役僅繳出7分、6籃板、4助攻，出現3次失誤，正負值還是全隊最差的-15，顯然成效不佳，賽後勇士主帥科爾（Steve Kerr）對於子弟兵的表現仍相當正面，希望D.格林能保持耐心，因為現階段對於他和球隊來說都是十分艱苦的時刻，陣中年輕球員們必須依靠有經驗的前輩來帶領他們。

「雖然其他人都不認為我們能贏球，但卻還是希望打爆我們，」D.格林昨賽後接受《NBC Sports》時坦承，「這真的很令人沮喪，我一生都沒有輸得那麼慘過...」，不過隨後他仍表示雖然失望，但還是會打起精神樂觀看待這一切，確保自己能以正確的方式帶領球隊中的年輕新秀打拚。

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