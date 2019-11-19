奧運積分資格》戴資穎遭奧原希望超車 排名下滑至第3

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今公布最新2020東京奧運羽球參賽資格排行榜，世界球后戴資穎上週香港賽退賽，積分維持在7萬4745分，遭日本女將奧原希望以7萬5236分超車，排名下滑至第3；台灣一哥周天成則以7萬8618分穩居第2。

戴資穎中國福州賽後4強因膝傷退賽，上週超級500系列香港羽球公開賽棄賽，專心養傷備戰壓軸大賽年終賽；奧原在香港賽8強止步，仍無緣本季首冠，但收穫積分竄上第二；中國陳雨菲在香港賽稱后，以8萬7465分，在奧運積分榜一枝獨秀。

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男單部分，周天成香港賽止步8強，積分從7萬8478分上漲至7萬8618分，日本球王桃田賢斗雖棄賽仍以8萬9568分高居第一，台灣「羽球王子」王子維的3萬8870分列第19，本週他出擊超級300系列南韓賽搶積分。

男雙「麟洋配」王齊麟／李洋積分4萬7018分未變動，排名跌至第11，廖敏竣／蘇敬恒以4萬4566分緊追在後。

2020年東京奧運積分賽從今年4月29日至2020年4月26日開始計算，最終男女單打比賽名額均為38人，有34人通過奧運積分賽晉級，3人通過三方委員會邀請晉級，1人為地主國特定名額。

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