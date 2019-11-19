自由車》取得奧運公路賽門票 馮俊凱盼讓世界看到台灣

馮俊凱確定拿下2020東京奧運男子公路賽門票。 （資料照，中華民國自由車協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕效力於巴林美利達車隊的台灣自由車好手馮俊凱，在今年亞錦賽拿下公路銅牌，也確定將拿下2020東京奧運男子公路賽門票，也是繼2008年北京奧運領先計分賽後，再度登上自由車最高殿堂。

2020東京奧運自由車參賽資格，分為國家排名和車手個人排名，個人取得前200名獲得資格，但若已經取得國家排名者，將不能再佔個人排名。

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由於馮俊凱在今年亞錦賽公路賽獲得銅牌，而摘金的哈薩克選手吉迪奇（Yevgeniy Gidich），由於可藉由國家排名取得資格，馮俊凱將可獲得遞補機會。

對於拿下奧運資格，馮俊凱說：「這幾年我也參加過很多大型的比賽，這次的心情還是比較平靜，收到確認參賽的消息，反而是要好好研究這條路線，以完賽為第一目標。」他也提到，希望能到現場實地演練，除了完賽也想要突圍，但在這種高等級、困難的單日賽，爭取曝光和順利完賽，往往只能選擇一項，必須取得一個很好的平衡點。

馮俊凱期待，能藉由這幾年在世巡賽發展的經驗，在奧運會上想辦法爭取一些表現，希望在電視機上，讓大家看到台灣的選手在上面奮戰的身影。

台灣目前在明年東京奧運共取得20張奧運門票，射箭6席、體操5席、射擊5席、游泳2席、田徑1席、自由車1席。

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