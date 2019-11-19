高球》同場4人打出1桿進洞 台灣大哥大女子公開賽獲頒金氏世界紀錄

2018台灣大哥大女子公開賽獲頒一桿進洞金氏世界紀錄。左起台灣女子職業高爾夫協會理事長鄭美琦、台灣大哥大總經理林之晨、第二屆冠軍選手李旻、東華高爾夫俱樂部總經理張歐誠。（台灣大哥大提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 2018台灣大哥大女子公開賽創下有史以來最多一桿進洞數目的世界紀錄，同一洞共有4人打出一桿進洞，日前也確定成為新的金氏世界紀錄。

去年的台灣大哥大女子公開賽，寫下不少特殊紀錄，包含創下同一場比賽，2天內出現4個一桿進洞（Ace）、同天同一洞出現3個Ace，以及同組2位選手在同一洞都打出Ace的驚人紀錄。

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台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）表示，經過金氏世界紀錄考察與鑑定，確定這場比賽締造同一場比賽4人在同一洞打出一桿進洞的世界紀錄，創下世界紀錄的選手張亞琦、陳子涵、邱齡緹、李旻，以及冠名贊助商台灣大哥大、TLPGA與東華球場，都正式登錄在金氏世界紀錄（Guinness World Records）中，名列世界高爾夫球青史。

據統計，一般高球賽打出一桿進洞的機率只有1/12,500，職業比賽的機率則是1/2,500，但去年賽事卻意外成為絕無僅有的「一桿進洞賽」。第一輪先由張亞琦率先開張，第2回合陳子涵、邱齡緹與最後拿下冠軍的李旻，居然又在東華球場第16洞先後打出Ace，令外界嘖嘖稱奇。

TLPGA正式向金氏世界紀錄提出申請後，確認單場比賽「同一洞、出現4記一桿進洞」實屬難得，同意以"Most holes-in-one in a single tournament（same hole）"名義進行登錄。

2019年台灣大哥大女子公開賽將於12月11日至12月13日登場，預計將有百位國內外選手參賽較勁，旅美好手徐薇淩也將回台參賽。

2018「台灣大哥大女子公開賽」獲頒一桿進洞金氏世界紀錄。左起東華高爾夫俱樂部總經理張歐誠、第二屆冠軍選手李旻、台灣大哥大總經理林之晨、台灣女子職業高爾夫協會理事長鄭美琦。（台灣大哥大提供）

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