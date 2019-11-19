12強》美國火球男宋恩 有望暫緩兵役打6搶1

美國隊火球男宋恩。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強冠軍賽中，美國隊火球男宋恩（Noah Song）飆出159公里的火球，讓台灣隊打者三上三下。宋恩原預計下個月要到佛州的海洋航空學校報到，但根據外媒報導，宋恩有機會暫緩兵役，甚至有機會打明年的6搶1資格賽。

擁有美韓混血的宋恩，畢業於美國海軍學院，在今年選秀會被紅襪在第四輪選中，之後到小聯盟短期1A報到，出賽7場都是先發，共投17局，防禦率僅1.06。

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宋恩最初預計是在本月初服役，但他入選美國代表隊，也獲得海軍同意延後報到。宋恩在本屆12強出賽5場，共後援5.1局沒有失分，送出6次三振，僅被敲1安，被打擊率是0.063，最快球速飆到159公里，是本屆12強賽中表現亮眼的投手之一。

36歲美國隊老將左投李查德（Clayton Richard）比宋恩大了14歲，他表示美國隊球員們都對宋恩充滿敬畏和尊敬。而當比賽前場美國的國歌時，只有宋恩是挺胸立正站好。

根據美聯社報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前簽暑一份備忘錄，讓軍校畢業生能夠延後服兵役、以及參加職業運動的機會。

該備忘錄提到，軍校學員或見習官未來能提供重要且良好的媒體曝光度，可能會增強國家招募，運動員可被提名豁免。目前宋恩正在尋求豁免，但海軍尚未決定。

大聯盟知名記者莫羅西（Jon Morosi）撰文指出，當宋恩被問到未來幾年會在海軍服役或打棒球，他表示也不清楚，「沒有劇本可言，我完全沒有發言權，也不知道會發生什麼。但無論是何種狀況，我都會帶著驕傲去做。」

美國隊在12強賽失利後，接著要在美洲資格賽搶東奧門票，若無法摘冠、且排在第二和第三名，美國隊就要到台灣打6搶1資格賽，搶最後一後奧運門票。

美國隊火球男宋恩。（資料照，特派記者林正堃攝）

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