HBL》男子16強預賽週四開戰 衛冕軍能仁拚3連勝晉級

HBL108學年度高中籃球聯賽開賽記者會，各校球員代表記者會中亮相，一同為賽事造勢。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕108學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽，週四（21日）於台北體育館點燃戰火，衛冕軍能仁家商與南湖高中、成功高中、東泰高中被分在B組，力拚3連勝晉級12月下旬於高雄巨蛋開打的12強複賽。

能仁上季靠「三劍客」林彥廷、丁冠皓、高錦瑋搭配射手王翊帆，奪下隊史第3座冠軍，但4名好手今夏都畢業，戰力也出現下滑，只能期待得分大將王凱裕、主控游艾喆肩負起重任。能仁首戰將要強碰重返16強之林的成功，週六則要遇上從資格賽晉級的東泰，週日最終戰將遇上8強老班底南湖。

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上屆亞軍南山高中預賽和青年高中、三民家商、治平高中同組，最大隱約是上季新人王、主控陳力生傷勢剛痊癒，上週才開始練球，屆時預賽3戰的上場時間將會有所限制，主帥許時清希望其他球員能扛起來，先搶下12強複賽門票。

光復高中在107學年度成為最大驚奇，打下隊史最佳第4名，本季則面臨頭號中鋒喬楚瑜畢業，且預賽就要對上松山高中、泰山高中及隊史首闖預賽的新屋高中。總教練陳定杰不敢大意，「壓力就給教練扛，希望球員能好好享受比賽，努力朝連2年晉級12強的目標前進。」

時代仍有信心率隊打出佳績，他強調陣中每名球員都是辛苦訓練，絕對有辦法從16強脫穎而出，目標是連2年躋身12強。有趣的是，光復去年阻擋泰山高中晉級8強以及擋下松山高中挺進4強，如今兩隊與光復正好在16強同組。

108學年度HBL男子甲級16強預賽分組

A組：南山高中、青年高中、三民家商、治平高中

B組：能仁家商、南湖高中、成功高中、東泰高中

C組：高苑工商、東山高中、強恕高中、基隆商工

D組：光復高中、松山高中、泰山高中、新屋高中

衛冕軍能仁家商。（資料照，記者陳志曲攝）

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