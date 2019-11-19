12強》南韓隊爭冠失利 韓媒盼能複製「奧運奇蹟」

南韓隊在本屆12強賽獲得亞軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽，南韓隊不敵日本，無緣冠軍。韓媒《中央日報》認為，南韓隊跑壘、守備上都出現瑕疵，最重要還是以梁玹種、金廣鉉為首的先發群達到極限，中心打線也熄火，重要的是輸球之後，盼能複製北京奧運摘金的奇蹟。

《中央日報》指出，2006年的杜哈亞運，韓職全明星隊的南韓隊先不敵台灣隊，面對以社會人為主的日本隊也輸球，最後獲得銅牌，被稱為「杜哈慘案」。而在9個月前，南韓在首屆世界棒球經典賽中，一度擊敗日本還有美國，打進到四強，當時擁有朴贊浩、李承燁、徐在應、金炳賢等好手助陣。

請繼續往下閱讀...

當「杜哈慘案」發生後，當時這批20多歲的選手壓力非常大，但他們克服逆境繼續前進，並在2008年奧運奪得金牌，2009年經典賽也拿到亞軍。

本屆12強賽，南韓隊在複賽以0：7慘敗台灣隊，16日複賽最後一戰、以及17日冠軍賽中都不敵日本隊。該媒提到南韓隊的跑壘、守備上，都不如過去的南韓代表隊。

《中央日報》認為最主要的敗因，還是以梁玹種、金廣鉉為首的先發群達到極限，中心打線朴炳鎬在12強打擊率0.179，金宰煥打擊率0.160，梁義智打擊率0.087，三人狀態低迷，總教練金卿文仍維持先發中心打線的安排，敗戰的理由相當明確。

該媒提到，南韓隊在本屆12強達到獲得東奧門票的目標，接下來重點就是明年8月，金卿文在這屆12強帶了不少年輕選手，包含李承鎬安排成先發、讓保送連發的高宇錫投完1局，都是為了明年奧運。

年輕好手中，後援投手李映河投8.1局送出6K、防禦率僅1.08，「風之孫」李政厚打擊率高達0.385，姜白虎有0.333打擊率。《中央日報》指出，就像從杜拉慘案到北京奇蹟一樣，不用因這次的失利而陷入低迷，要更加慎重把它當作變成更強大的契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法