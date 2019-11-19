NBA》P.喬治超前三分彈 快艇逆轉雷霆

快艇P.喬治（右），雷艇保羅（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）今天因傷缺陣，明星前鋒P.喬治（Paul George）在末節讀秒階段投進逆轉三分，幫助快艇以90：88擊敗奧克拉荷馬雷霆。快艇開季在主場有著8勝1敗的好成績。

上季還待在雷艇的P.喬治，在今年夏天被交易到快艇，P.喬治直到15日（美國時間）對鵜鶘之戰才歸隊，至今打了3場還未和雷納德「合體」。

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此戰雙方打得難分難解，雷霆加林納里（Danilo Gallinari）在末節剩下52.5秒投進追平三分後，雙方戰成86平手，而保羅（Chris Paul）要到犯規，2罰全進，助雷霆超前2分。剩下最後25.9秒，P.喬治在三分外線接到隊友L.威廉斯（Lou Williams）傳球，投進逆轉三分。

雷霆交給吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）反攻，他投三分未進，加林納里抓到籃板，他切入上籃，起初裁判吹犯規，但快艇隊挑戰，最後改判。加林納里之後跳投未進，P.喬治抓到籃板，雷霆只能採用犯規戰術，P.喬治2罰1中，快艇最後以2分之差險勝。

快艇哈瑞爾（Montrezl Harrell）替補出發，20投13中，拿到全場最高28分，另抓12顆籃板。P.喬治14投7中得到18分，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）12分10籃板，L.威廉斯11分9助攻。

雷霆方面，保羅22分，加林納里14分，吉爾吉斯亞歷山大11分，施洛德（Dennis Schroder）12分。

雷霆加林納里（中）。（美聯社）

快艇哈瑞爾。（法新社）

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