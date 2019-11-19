重光盃》桃園龜山演出大逆轉 單日兩勝晉級四強

桃園龜山林珺希擊出再見安打後遭隊友拍打慶賀。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕重光盃19日進入複決賽賽程，主球場青年公園首戰就張力十足，一度落後6分的桃園龜山展現常勝軍韌性，一路追趕，最終靠著林珺希再見安打，8：7「氣」走臺北東園，闖進八強。下午再擊敗臺東新生，闖進四強，繼續朝三連霸之路邁進。

「完全不會緊張，我很興奮！」帶著眼鏡、笑容靦腆的林珺希難掩激動，畢竟這是他短短的棒球生涯中第一支再見安打，「上去之前，教練就一直鼓勵我，說我一定打得到，最後我也辦到了！。」

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除了林珺希，劉任右在第六局登板遇到危機時，奮力擋下投手強襲球，力保不失，也是逆轉關鍵，「強襲球我有接到手套裡，不會痛！我知道我一定要擋住那一分，我有信心！」教練干易哲笑說，「我就跟小朋友講，落後沒關係，然後盡量給他們信心。林珺希那球其實對方已經有佈陣了，但他打得更遠。」

而北部勁旅桃園龜山上午死裡逃生後，下午迎戰臺東新生佔盡優勢，以11：1輕騎過關，闖進四強，繼續朝三連霸之路邁進。

「我們第一場把好的投手都用完了，沒辦法。」新生總教練張治軒苦笑說：「體力應該沒問題，但這場失誤太多，就跟我一直擔心的一樣，不過對手本來就很強，而且早上的福林今年也很棒，沒有遺憾。」

龜山教練干易哲表示，其實新生打擊不錯，但可能比賽經驗少，對變化球不熟悉。至於三連霸，他則是笑笑表示，「學生比賽要三連霸都是可遇不可求，不過這批孩子經驗都很豐富。」

其他場次，桃園中平以8：4、11：5力克高雄金潭與臺中力行，率先叩關四強，臺中忠孝5：3、4：2險勝新北汐止與花蓮富源緊追在後，桃園仁善10：0「扣倒」臺南立人，8：7險勝臺東豐田，與龜山攜手闖進準決賽。

前兩年重光盃都封王的桃園龜山，今年再度殺進四強，陣中兩名主力劉任右跟林珺希表現不俗，最令教練干易哲印象深刻。

林珺希十六強賽敲出再見安打，下午的八強賽更是3支3，包括一支二壘安打，打回2分打點。劉任右則是十六強賽飆3次三振關門，還有一次解決危機的美技守備，八強賽也敲出1支安打。

他的偶像是林智勝，但他也是因為不愛念書才來打棒球，教練干易哲笑說，「他是個很溫柔的孩子，個性也很樂天，但站上打擊區是不會客氣的。」

第11屆重光盃最終日（20日）進入準決賽賽程，四隊都將一日兩戰，下午2時在青年棒球場角逐本屆冠軍，而四強當中桃園球隊佔了3支，證明他們三級棒球的穩定實力。

上午8時，桃園龜山在青年棒球場迎戰臺中忠孝，觀山球場F場地上午則是「桃園內戰」桃園中平對決桃園仁善，上屆四強同樣是「桃園制霸」，只不過第四支球隊由臺東豐田換成今年的忠孝。

準決賽後賽事均移師青年棒球場，季軍賽預計中午12時舉行，冠軍賽下午2時開戰，最後還有閉幕典禮，喜愛基層棒球的球迷歡迎到場欣賞。

桃園龜山林珺希擊出再見二壘安打。（官方提供）

桃園龜山教練干易哲（左）與總教練李政達。（官方提供）

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