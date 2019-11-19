MLB》日本三冠王被看衰？ 日媒：山口俊恐只獲小聯盟約

讀賣巨人投手山口俊宣布將透過入札制度挑戰大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人投手山口俊宣布將透過入札制度挑戰大聯盟，這也將是首位申請入札的巨人軍球員。但《日刊現代》報導，大聯盟球探不看好山口俊的投手能力，甚至認為只能拿到小聯盟約。

山口俊在本季先發26場，繳出15勝4敗防禦率2.91、賞188次三振的生涯年成績，今年一舉奪得勝投王、三振王、勝率王（勝率0.789），投球局數170局也寫下新高。

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不過，山口俊在12強表現不理想，共先發3場皆投不滿5局，其中在冠軍賽面對南韓，1局就挨2轟失3分，他在本屆12強的防禦率高達6。

《日刊現代》指出，球探認為，像山口俊這種指叉球型投手，大聯盟球隊仍有需求，過去日本投手在大聯盟成功的案例也不少。有西岸球隊的相關人士指出，「可能會獲得一份Split contract，意即從小聯盟合約開始，一旦升大聯盟後就變成大聯盟合約。」

該人士質疑山口俊的控球，「他在12強賽中的速球雖有150公里，但平均只有145公里左右，變化球除了指叉外，滑球、曲球的銳利度不佳，今年四死球多達73個（60次保送）是生涯最差。」

「即使像黑田博樹、田中將大、達比修有這些擁有出色技術的選手，球隊也要透過春訓來觀察是否能在大聯盟舞台上有所表現。」該人士說。

美聯一名球探則是表示，「從亞洲的球探中聽聞，他從以前有著心理狀況的問題，因此對右打者很少投內角球，而且他在外角傾向丟變化球。以平均145公里速球配在外角，仍有可能被身材高大且手長的大聯盟打者打到。」

這名球探也指出，山口俊會投很多指叉球，但美國用球的縫線和日本不同，而且會還會增加肩膀和手肘的負擔，考慮到明年球季他的年齡來到33歲，受傷的風險也很高。作為先發投手，在亞洲地區來說，南韓左投金廣鉉的評價更高。若是當中繼投手的話，山口俊可能會派上用場。

《日刊現代》提到，西岸球隊的相關人士指出，以Split contract為例，會邀請參加大聯盟春訓，這種合約為1年，升大聯盟後薪水約150萬美元至200萬美元。但若是只待在小聯盟，薪水只有10萬美元。這和他今年2.3億日圓的薪水有一段差距。

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