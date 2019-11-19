台灣藤球邀請賽》地主藍隊奪銅牌 世界強權泰國收歷史首金

藍隊李信嶸透過台灣國際藤球邀請賽，瞭解自己的不足之處。（藤球協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕首度舉辦的2019年台灣國際藤球邀請賽，今日二人賽的冠軍正式出爐，由泰國以21：11、18：21、21：18力退緬甸，奪下賽史首座冠軍；地主台灣藍隊則和越南於4強止步，並列銅牌。

本屆賽事在台北體育館開打，即使接近東南亞運動會，但東南亞各國仍前來寶島共襄盛舉並精銳盡出，緬甸、越南都派出國家隊參戰，強權泰國由國內聯賽冠軍Ratchaburi藤球俱樂部參賽，他們的實力不愧是世界頂尖，以全勝技壓群雄奪冠。

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地主在二人賽推出藍、白隊出戰，而藍隊昨日小組賽力退日本，今日早上雖不敵緬甸，仍以分組第2晉級4強。不過，藍隊對上實力堅強的泰國僅首局展現競爭力，次局顯得有些束手無策，最終以16：21、3：21落敗。

藍隊隊長李信嶸強調，泰國準決賽展現出驚人的彈跳力與滯空力，但主要是自己表現失誤偏多，成為次局大輸的主因；攻擊手陶秉業則表示，能與強敵交手，輸贏都是收穫，從中能發現自己與強權的差距，未來要繼續努力追上他們的腳步。

強權泰國由國內聯賽冠軍Ratchaburi藤球俱樂部參賽，展現出色的主宰力收下金牌。（藤球協會提供）

台灣藍隊李信嶸（左）、陶秉業陸續對上強敵緬甸、泰國，即使都敗下陣來仍有不少收穫。（藤球協會提供）

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