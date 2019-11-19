中職回饋列車抵桃園 吳志揚舉12強為例勉學童

中華職棒30年，回饋列車開抵桃園市楊心國小。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕中華職棒30年，回饋列車19日開到桃園市楊心國小，中華職棒於每年球季中及球季結束，都會舉辦與基層學校棒球隊的互動及透過球星擔任教練的現場教學，今年已經是連續第18年，走訪全台學校超過百間，期待用行動把國球扎根在每一位小球員心中。

中華職棒會長吳志揚與楊心國小小球員練習揮棒。（記者李容萍攝）

中華職棒會長吳志揚與楊心國小小球員尬球。（記者李容萍攝）

中華職業棒球大聯盟會長吳志揚在活動開始前，特別舉今年世界12強台灣隊的拚戰精神，強調小球員不管以後長大還打不打棒球，但棒球就是教大家團隊合作、自律與紀律，以及勝不驕敗不餒。

吳志揚強調，棒球在台灣被大家所喜愛，正是因為我們的打拼團隊精神，與棒球一樣，期待小球員能夠多學、多體驗也重視自律與團隊，學會了棒球的精神，未來不管在哪裡，都會是一個有用的人。

中職安排富邦悍將李宗賢、Lamigo桃猿梁家榮、統一7-ELEVEn獅楊家維，到楊心國小擔任教練，進行包括熱身、傳接球、守備及打擊教學，對於能近距離接觸到職業球星，並且學習棒球技巧，30位楊心國小的小球員全程專心聆聽、用力練習，操場上也不時傳來因為被3位職業球員誇獎，而開心歡呼的笑聲。

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中華職棒回饋列車也針對楊心國小需要的球具，共捐贈軟式棒球10盒、少棒手套20隻、護具3副以及球棒2支、專業用裝備袋一只，小球員拿到新的球具，個個笑口常開。

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