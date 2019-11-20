NBA》勇士最慘不是現在！柯瑞菜鳥時期差點湊不出5球員應戰

柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士本季傷病魔咒纏身，主力接連倒下，現已淪為墊底球隊，但事實上，柯瑞（Stephen Curry）在新人賽季就見識過更克難的場面，一場比賽面臨只有6人可應戰的慘況。

美國時間2010年4月14日，勇士例行賽最終戰對上拓荒者，他們只剩6名可用之兵，甚至無法達到聯盟單場8人的最低限制，只好登錄2傷兵，但也只是坐在場邊當觀眾。

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慘的是，先鋒中鋒杭特（Chris Hunter）首節因傷退場，最後只剩5人應戰，喬治（Devean George）還在最後4分47秒犯滿退場，但根據NBA規則，一旦板凳已清空，球隊場上人數在未達5人時，6犯球員可回歸場中續戰。

勇士並沒有被亂象擊倒，反倒打出驚奇一戰，全隊共4人打滿48分鐘，還是菜鳥的柯瑞攻下42分，艾利斯（Monta Ellis）34分，在客場以122：116擊退拓荒者。

當年勇士敗多勝少，只拿下26勝56敗，過了9年，柯瑞見證球隊從低谷爬到顛峰，如今他自己也躺進傷兵名單，看著勇士陷入傷病魔咒，戰績一落千丈，他仍樂觀表示：「這對年輕球員會是一個磨練的機會，你可以從這些經驗中學習，當我還是新秀時，我們的目標就是為了前教頭尼爾森的勝場數奮戰，那時候也會一直思考，該怎麼樣才能變得更好。」

以2勝12敗排名墊底的勇士，今將對上戰績同樣貧弱的灰熊，盼能一吐怨氣終止7連敗。

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