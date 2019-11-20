NBA》加盟拓荒者首秀就先發！ 甜瓜今披「00號」戰鵜鶘

安東尼重返NBA，今將披上「00號」球衣，在與鵜鶘的比賽中登場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕失業1年的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今將重返球場！在和拓荒者簽下非保障底薪合約後，美媒報導甜瓜在今天已經被登錄在預計出賽名單上，將披「00號」球衣先發對上鵜鶘，迎來自己在波特蘭的首秀。

35歲的「甜瓜」安東尼去年加入火箭攜手保羅（Chris Paul）、哈登（James Harden）組成三巨頭，但三巨頭磨合不如預期，只打了10場甜瓜便遭釋出，整整一年都無球可打，日前終於傳出好消息，與拓荒者簽下非保障底薪合約，將與「雙槍」里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）攜手打拚。

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《紐約時報》記者史騰（Marc Stein） 稍早撰文指出，安東尼已經正式加入拓荒者，他也透露甜瓜的基本年薪大約為215.9萬美元（約6580萬台幣），如果在明年1月7日下午5點（美國時間）都沒有被裁掉，他的合約就能轉變成受保障合約。

史騰也指出，安東尼目前已經被放到今天對上鵜鶘的預計出賽名單中，屆時甜瓜將身披「00號」球衣先發對出賽，更有記者加碼爆料，安東尼能上場的時間大概約20分鐘。

雖然這位10屆全明星前鋒已經有一年沒有上場比賽，不過拓荒者的總管奧斯（Neil Olshey）仍對他相當有信心，受訪時表示：「Carmelo（安東尼）是這個聯盟中的頂尖老將，他將成為我們更衣室中令人尊敬的存在，並在我們需要他的時刻貢獻他精湛的球技。」

拓荒者近年連續六度進入西部季後賽，不過最後卻都鎩羽而歸，本季在Z.柯林斯（Zach Collins）、諾基奇（Jusuf Nurkic）都因傷缺席，P.加索（Pau Gasol）歸期也未定的形況下，戰績5勝9敗僅排在西部第12名，拓荒者希望甜瓜能適時補上前場空缺，舒緩「後場雙槍」里拉德、麥考倫的帶隊壓力。

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