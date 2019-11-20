MLB》「會對太空人進行全面調查」聯盟主席稱考慮嚴加重懲

曼福瑞在參觀遊騎兵新主場時受訪回應此事件。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人偷暗號事件持續延燒，大聯盟主席曼福瑞（Rob Manfred）今日終於公開做出回應，表示相信這件醜聞只涉及到太空人，而若有需要，一定會祭出超過一般標準的罰款或剝奪選秀籤來嚴懲。

曼福瑞日前參觀遊騎兵新主場時被問及此事件時表示，太空人這次的偷暗號事件非常嚴重、允諾會進行一個完整的調查，「目前我們正專注於手上這些有關太空人的資料，我不想要推測還有其他球團捲入進來，如果有的話我們會處理，但我們不想做無謂的臆測。在現在這個時間點，我相信只有太空人與這起事件有關。」

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過往曼福瑞祭出較嚴重的罰則包括紅雀隊駭進太空人隊電腦、竊取內部資料時，大聯盟開罰紅雀200萬美金以及2支首輪選秀籤，以及勇士隊違反國際球員簽約規定時，包括總管柯波雷拉（John Coppolella）遭到終身停權、簽約的23名球員合約全部作廢，以及往後的國際球員簽約金受限制，此次太空人球團會受到什麼樣的懲處，還得靜待調查結果。

大聯盟在2019年球季前才正式頒定規則禁止球團利用科技裝置進行偷暗號等行為，因此裁量的結果可能會與這件事涉及的時間點有影響。曼福瑞表示他目前無法給出一個時間表，但不斷重申，任何會影響比賽結果的動作不僅嚴重觸犯了聯盟的規定，更是傷害了這個正職的運動，因此官方將會進行一個完整的調查。

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