足球》歐冠亞軍隊這季表現太爛 熱刺宣佈主帥下台

熱刺今宣佈解雇主帥波切蒂諾及其教練團。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超勁旅熱刺本賽季開季表現非常不理想，球隊總體表現之差，尤其是英超賽事竟排在後段班，歐冠賽事表現也僅是差強人意，因此讓熱刺球團決定在這週國際比賽週期間，炒掉阿根廷籍的主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）及其教練團成員。

Club statement — Tottenham Hotspur （@SpursOfficial） 2019年11月19日

熱刺官方宣佈，主帥波切蒂諾以及他的教練團成員：Jesus Perez、Miguel D’Agostino和Antoni Jimenez都將離開球隊。球團主席利維（Daniel Levy）表示：「我們並不是很願意做出這項改變，但董事會並不是非常草率地，也不是很急促地就做出此決定。」

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利維補充道：「遺憾的是，上賽季英超收尾，以及這賽季英超開季時的表現，結果都非常令人失望。波切蒂諾將會成為我們球隊歷史的一部分，我們非常感激他和他的團隊這些年來帶給我們的貢獻。」

波切蒂諾於2014年從另一支英超球隊–南安普敦，來到北倫敦執教托特納姆熱刺，並將「贏球的基因」帶進這支勁旅，使熱刺在這些賽季以來，幾乎年年擠進英超前四，年年都有歐冠賽事可以踢，靠著每年都有歐冠踢的獎金和轉播收益，讓球團在財務上有非常大的幫助，尤其是熱刺在才剛大手筆完工可容納6萬人的主場之時。

熱刺相較於上賽季最終在英超拿下第4的佳績，歐冠賽事更是在不被看好的情況下，隊史首度殺進冠軍戰並拿下亞軍。這賽季熱刺於英超卻在開季已賽12場的情況下，僅僅拿到14分積分，排在英超後段班的第14名，排名榜首的利物浦同樣出賽12場已斬獲34分高分。

歐冠賽場上的熱刺，則是在小組賽前兩場戰成1和1敗，首戰被實力較弱的奧林匹亞克斯從2球落後，最終以2：2被追平，第2戰更是被拜仁慕尼黑以7：2血洗一番，吞下歷史級的恥辱，所幸第3、4輪的比賽分別以5：0和4：0大勝貝爾格勒紅星，補進重要的6分積分，目前小組賽已賽4輪，獲得7分在B組排名第2，僅次於排名第一的拜仁。

熱刺上賽季於歐冠決賽敗給利物浦，無緣捧起隊史首座大耳朵盃。（資料照，歐新社）

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