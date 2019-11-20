足球》執教僅兩個多月 馬拉度納慘遭阿甲球隊炒掉

馬拉度納遭球隊解雇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷上一代球王，且因「上帝之手」而名的馬拉度納（Diego Maradona），這賽季執教阿根廷甲級聯賽（簡稱阿甲）的球隊–拉普拉塔體操及劍擊（Gimnasia y Esgrima La Plata，簡稱拉普拉塔），在執掌兵符僅2個多月即遭球團解雇。

這名前阿根廷和拿坡里的傳奇巨星，2個多月執教拉普阿塔8場比賽以來，僅拿下3勝5敗的不及格成績，球隊在阿甲排名為後段班的第22，並落在降級警戒區內。

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「馬拉度納的教練職位就做到今天為止，他不再是拉普拉塔的主帥了。」拉普拉塔主席佩雷格里諾（Gabriel Pellegrino）在接受《Radio La Red》訪問時表示：「這週末球團內部將再度投票，將選出球隊的新任主帥。」

拉普拉塔是現年59歲的馬拉度納自1990年代以來，重返阿根廷的球隊，前一次還是球員身分，現在則是以教練的身分重返阿甲聯賽。值得一提的是，馬拉度納曾在2008至2010年執教阿根廷國家隊，並於2010年世界盃帶領坐擁梅西的阿根廷踢進8強才被該屆季軍德國所擊敗。

馬拉度納效力巴塞隆納時期而成名，並在拿坡里時期達到生涯巔峰，被譽為巴西球王比利之後最好的足球員，這位阿根廷球王於80年代在歐洲賽場掀起一股旋風，表現無不令人嘖嘖稱奇。

馬拉度納曾幫阿根廷拿下1986年的世界盃冠軍，當時最知名的事件便是8強對上英格蘭的比賽中，在一次快攻中用手停球但裁判未吹，最終馬拉度納踢進關鍵進球，這「上帝之手」決定了該場比賽的戰局，比賽終了阿根廷以2：1擊敗英格蘭，且最終也成功捧起隊史第2座世界盃冠軍。

馬拉度納於球員時期戰功彪炳，但轉教練後表現就不盡理想。（路透社）

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