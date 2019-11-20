棒球》「首位登上MLB的女球員就是你！」她勇敢揮棒拔牙獲大讚

When you love baseball as much as Ryann does, you do everything you can to incorporate it into as many parts of your life as possible... pic.twitter.com/iD3TCKsASi — Baseball For All （@baseballfor_all） 2019年11月14日

〔體育中心／綜合報導〕美國有一名叫萊恩（Ryann）的小女孩，日前以打棒球的方式為自己拔牙，影片在網路上引起熱議，被盛讚這個舉動非常勇敢，還因此登上大聯盟《Cut4》官網。

從影片裡可以看到萊恩以一條線將牙齒綁在棒球上，且在母親一喊「開始」後，便毫不猶豫地以一個相當流暢的揮擊姿勢將T座上的球打出，球一揮出去後她便張大嘴巴一副不可置信的樣子，家人們也都紛紛問，「真的掉了嗎？」萊恩隨即點點頭回應，接著馬上就在地上找到她脫落的牙齒。除了萊恩本人興奮之情溢於言表外，父母也不斷稱讚萊恩這個勇敢的表現。

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許多球迷看到這段影片除對萊恩的勇氣表示欽佩，也說想讓自己討厭拔牙的孩子試試這個方法，還有網友稱看到萊恩這個完美的揮擊以及她對棒球的熱愛，「你會是第一個登上大聯盟的女性。祝你好運！」

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