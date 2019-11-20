羽球》慘！首輪開戰就有32人都不打 南韓大師賽又爆退賽潮

前印度球后賽娜。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列南韓光州大師賽今正式登場，台灣好手王子維、白馭珀領銜分頭出征，不過比賽還沒開打卻又再度掀起退賽潮，包括中國石宇奇、諶龍、前印度球后賽娜等好名將在內，今會內賽開打前男女單、雙打總計已經有多達32名球員退賽。

這次南韓光州大師賽，男單是退賽人數最多的項目，中國石宇奇、諶龍，丹麥安童森、安賽龍、傑姆克，泰國蘇龐余、塔馬辛，印度戴伊，大馬李梓嘉、劉國倫等，稍早首輪開打，日本坂井一將在與印度維爾馬打到8：11落後時，也宣布退賽，成為這次退賽的第33人，光男單就有多達10人退賽。

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中國選手石宇奇闖進澳門賽決賽。（資料照，法新社）

而女單則是這次退賽最少的項目，除了前印度球后賽娜，香港一姐張雁宜和中國女將韓悅也都退賽，不過戴資穎、陳雨菲、奧原希望、辛度等名將都沒打，雖有頭號種子山口茜、7號種子南韓天才少女安洗瑩，不過整體星度仍下降不少。

山口茜。（資料照，歐新社）

男雙包括世界排名第三的中國李俊慧/劉雨辰在內，共5組人馬退賽；女雙部分，剛要回世界第一的中國陳清晨/賈一凡組合、第二的日本福島由紀/廣田彩花組合等，也有8組退賽，另外混雙也有6組退出。

近2個月以來世羽聯賽事緊湊，許多選手在連續參加丹麥、法國、澳門、中國福州、香港等幾站公開賽，身體實在不堪重負，加上12個月中旬還有年終總決賽要大，因此包含我國一哥周天成、一姐戴資穎，有不少選手都選擇退賽來好好進行調整。

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