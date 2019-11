NBA》不再穿熟悉的「7號」 甜瓜改披「00號」有玄機

甜瓜改披「00號」球衣迎來生涯拓荒者首秀。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕去年11月離開火箭後,失業了整整一年的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony),今天正式加盟拓荒者如願重返NBA後,就披上「00號」戰袍出戰鵜鶘迎來自己在波特蘭的首秀,賽前他特別在社群媒體上說名自己選擇「00號」的背後原因,也透露其實自己心中最認可的還是在尼克穿過的「7號」。

16年的籃球生涯,甜瓜穿過很多不同的背號,在橡樹山學院時穿22號,雪城大學時則是15號,這個背號他也一直用到金塊效力的8個球季,直到2011年他轉隊到紐約尼克隊後,才換成最具標誌性的「7號」,之後他效力雷霆和火箭也都穿同樣的號碼。

而安東尼在上周與拓荒者隊簽下一紙一年的非保障合約後,不再穿上以往熟悉的7號,而是改披新的「00號」球衣出賽,而賽前安東尼也在IG列出自己挑選背號的意義,指出「00」這數字如同無限大「∞」,這也代表沒有盡頭,過程永無止盡,不過安東尼仍在發文最後強調,「7」永遠都是他的代表數字。

甜瓜稍早在IG上解釋自己選擇「00號」的原因。(圖片擷取自安東尼IG)

不過安東尼選擇00號的原因,除了因為象徵性的原因外,有記者透露另一個原因也有可能是拓荒者7號球衣在已保留為紀念前拓荒者球星羅伊(Brandon Roy),而過去他在金塊所穿的15號,則已經由史蒂爾(Larry Steel)退休。

Carmelo Anthony will wear No. 00 for POR because No. 7 is being held in honor of Brandon Roy; No. 15 (his Denver/Syracuse #) is retired for Larry Steele & No. 22 (Oak Hill #) is retired for HOFer Clyde Drexler. Wish he'd gone with 25, to bring them all together. Stay Mel00