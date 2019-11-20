NBA》七六人主帥重掌澳洲男籃兵符 劍指2020東京奧運

B.布朗將重掌澳洲男籃的兵符，希望帶領澳洲隊在2020東京奧運能有好的表現。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示，據消息來源透漏七六人總教練B.布朗（Brett Brown）和澳洲國家隊已達成協議，將會重掌澳洲男籃的兵符，並在2020東京奧運時執教澳洲隊。

屆時B.布朗在澳洲的陣容中將可帶入自家子弟兵，七六人的明星球員B.西蒙斯（Ben Simmons），以及爵士射手英格斯（Joe Ingles）、馬刺砍將米爾斯（Patty Mills）、騎士後衛戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova），以及「大白熊」中鋒拜恩斯（Aron Baynes）。

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B.布朗曾在澳洲職籃時期執教長達14年的時間，直到2002年到馬刺擔任助理教練，並於2013前進費城，跟著七六人從被戲稱聯盟大爛隊的低谷時期走過，再到今日的東部強權，目前已連兩個賽季都殺進東部準決賽。

B.布朗執教國家的生涯則是1995至2003年期間擔任澳洲國家隊助理教練，其中不乏參與了1996年的亞特蘭大和2000年的雪梨奧運會，此外，他從2009年接下總教練兵符到2012年，包括參與了2012年的倫敦奧運。

B.西蒙斯（持球者）為澳洲人，明年東京奧運將有機會跟自家教練一同在國家隊共事。（資料照，今日美國）

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