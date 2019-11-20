NBA》超暖心！美媒曝「甜瓜」迎來首秀前 曾為腦癌球迷視訊打氣

安東尼今正式重返賽場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）暌違一年終於在拓荒者找到新工作，而他也被媒體披露場下一件暖心的舉動，就是特地在迎來首秀前抽空與一位腦癌球迷視訊。

安東尼在上週傳出與拓荒者簽約的消息，在今天正式通過體檢、正式簽下一份非保障約，他也在今天面對鵜鶘的比賽先發上場，而美媒《Heavy.com》則披露，在過去這個週末，甜瓜曾親自打視訊給一位腦癌的球迷加油打氣。

請繼續往下閱讀...

唐納修（Anthony Donahue）是一位死忠的尼克迷，甚至還主持相關的Podcast，他的妹妹吉安娜（Gianna）在10月時罹患了一種稱為膠質母細胞瘤（glioblastoma）的腦癌，目前正要開始進行化療，而當安東尼得知這件事後，也親自在吉安娜準備開始辛苦的化療前，特地以FaceTime向她加油打氣，「請保持堅強，我們會與你一起戰鬥，不用擔心。」

這件事曝光後，球迷也紛紛盛讚安東尼的暖心舉動，他今在面對鵜鶘的比賽中繳出10分4籃板的成績。

.@carmeloanthony makes his Blazers debut 2nite! https://t.co/ITynX92Jbm



Ahead of it, he FaceTimed diehard Knicks fan Gianna Gregoire, who was diagnosed with brain cancer.



Melo encouraged Gregoire, sister of @nyknicks season ticket holder @AnthonyMSG to Stay stong. pic.twitter.com/UB2tPyxFdD — Brandon ‘Scoop B’ Robinson （@ScoopB） November 19, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法