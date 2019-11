NBA》超暖心！美媒曝「甜瓜」迎來首秀前 曾為腦癌球迷視訊打氣

安東尼今正式重返賽場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)暌違一年終於在拓荒者找到新工作,而他也被媒體披露場下一件暖心的舉動,就是特地在迎來首秀前抽空與一位腦癌球迷視訊。

安東尼在上週傳出與拓荒者簽約的消息,在今天正式通過體檢、正式簽下一份非保障約,他也在今天面對鵜鶘的比賽先發上場,而美媒《Heavy.com》則披露,在過去這個週末,甜瓜曾親自打視訊給一位腦癌的球迷加油打氣。

唐納修(Anthony Donahue)是一位死忠的尼克迷,甚至還主持相關的Podcast,他的妹妹吉安娜(Gianna)在10月時罹患了一種稱為膠質母細胞瘤(glioblastoma)的腦癌,目前正要開始進行化療,而當安東尼得知這件事後,也親自在吉安娜準備開始辛苦的化療前,特地以FaceTime向她加油打氣,「請保持堅強,我們會與你一起戰鬥,不用擔心。」

這件事曝光後,球迷也紛紛盛讚安東尼的暖心舉動,他今在面對鵜鶘的比賽中繳出10分4籃板的成績。

