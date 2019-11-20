拳擊》勇奪亞青女子拳擊賽首面金牌 柯媛倩風光擂台

新竹市在弟子弟兵柯媛倩在亞青拳擊賽奪下台灣首面81公斤女子金牌，堪稱不易，也風光擂台，是新竹站之光。（照片由新竹市政府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2019年亞洲青年拳擊錦標賽11 月 9 日到 11 月 19 日在烏蘭巴托辦理，新竹市在地子弟兵柯媛蒨，從三民國中開始打拳擊，之後到光復高中，目前是台體大一年級，此次在此賽事女子81公斤以上級奪下金牌，是台灣首位在亞洲青年拳擊錦標賽摘金的女子選手，風光擂台。

曾在106、108年奪下全國中等學校運動會81公斤量級金牌的柯媛蒨，國中時期專練的項目為籃球後改練拳擊，啟蒙教練林壯蔭表示，柯媛蒨曾在拳擊路上遇到挫折，中途也放棄過，最終仍回到拳擊這條路上，進入國訓中心擔任陪練員，把握這次機會，奪下這面難得的金牌。

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柯媛蒨賽後表示，這是第一次參加亞洲青年錦標賽，四強賽對上印度時還一度非常緊張，最後克服寒冷的天氣，以5:0取勝，然後第二天面對哈薩克時，也是心裡忐忑不安，最後放手一搏，以5:0擊敗強敵哈薩克古葛洛沙雅（Erzhan Gulsaya）封后，成為台灣首位在亞青奪金的女子選手。

教育處黃錦能處長表示，市府在強化基層運動選手培訓上，積極聘任19位專任運動教練外、基層培訓站的申請配合硬體設備的投入，更讓選手能夠無後顧之憂地順利參賽。

柯媛蒨為第一位在亞青拳擊賽摘金的女選手，而另兩次的摘金紀錄則是1997年的謝銘圃，再來是1998年的杜忠賢，柯媛蒨是女子第一人，更難能可貴的是，她的量級賽前並不被看好，非常不容易，是新竹市之光。

新竹市在弟子弟兵柯媛倩在亞青拳擊賽奪下台灣首面81公斤女子金牌，堪稱不易，也風光擂台，是新竹站之光。（照片由新竹市政府提供）

新竹市在弟子弟兵柯媛倩在亞青拳擊賽奪下台灣首面81公斤女子金牌，堪稱不易，也風光擂台，是新竹站之光。（照片由新竹市政府提供）

新竹市在弟子弟兵柯媛倩在亞青拳擊賽奪下台灣首面81公斤女子金牌，堪稱不易，也風光擂台，是新竹站之光。（照片由新竹市政府提供）

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